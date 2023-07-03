Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 5 arkadaşı ile birlikte doğa yürüyüşüne çıkan Halis Şimşek kayboldu. Şimşek'in bulunması için ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Isparta'da doğa yürüyüşünde kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor

50 kişiden oluşan uzman ekip, arama tarama çalışmalarını sürdürüyor

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 5 arkadaşı ile birlikte doğa yürüyüşüne çıkan Halis Şimşek kayboldu. Şimşek'in bulunması için ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan, Isparta'nın Eğirdir ilçesine gelen Halis Şimşek ve beraberindeki 4 arkadaşı Oluklacı mevkinde doğa yürüyüşüne çıktı. Yürüyüşün ardından geri dönüş yolunda en son dün saat 18.00'de Sivri Dağı eteklerinde görülen Halis Şimşek'ten bir daha haber alınamadı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler arama kurtarma faaliyetlerine başlarken, bölgeyi iyi bilen vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Eğirdir Sekibağ Mahallesi Akpınar yolu Sivritepe bölgesinde, Isparta ve jandarma komutanlıkları, AFAD, JAK, JASAT, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ETUDOSD ekiplerinden yaklaşık 50 kişi dağda kaybolan 63 yaşındaki Halis Şimşek'i arama çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama köpeği 'Leo' ve iz takip köpeği 'Baston' da arama çalışmalarına katılırken, şu ana kadar Halis Şimşek'in herhangi bir izine rastlanılmadığı öğrenildi.