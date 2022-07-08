Isparta'da bayramlaşma programı düzenlendi Isparta'da kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Isparta'da kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Valilik koordinesinde arife günü Süleyman Demirel Kongre Merkezinde bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma programında Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Recep Özel, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Garnizon Komutan Vekili Albay Hüseyin Mustafa Aksu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, törene katılan protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların bayramını kutladı. Vali Baruş, gazetecilere, bütün Ispartalıların bayramını kutladığını söyledi. Bayram tatilinin 9 gün olduğunu hatırlatan Baruş, "Isparta genelinde tüm kolluk kuvveti mensupları çalışmalarına devam edecek. Bayram tatilinde özellikle sürücülerin mutlaka trafik kullarına uymalarını istiyoruz." dedi. AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel Hizb-i İslami Partisi Süleyman Demirel Isparta Güncel Haberler

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