İspanyol Polisi Salvador Dali'nin Çalınan 100 Yıllık Çizimlerini Buldu

MADRİD, 18 Şubat (Xinhua) -- İspanya'da Katalan bölge polisi, ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin çalınan iki çizimini buldu. 100 yıl önce yapılmış çizimlerin her biri 300.000 euro (320.460 ABD doları) değerinde.

Katalan Emniyeti Kriminal Soruşturma Birimi Merkezi Soruşturma ve Miras Alanı Başkanı Jose Luis Gonzalez Cuma günü konuyla ilgili basın toplantısında, çizimlerin Barselona'nın zengin semtlerinden Sarria-Sant Gervasi'deki bir apartman dairesinden çalındığını ve polisin bunları sahiplerine iade ettiğini söyledi.

Polise göre yaşları 50, 53 ve 55 olan üç kişi hırsızlık suçlamasıyla tutuklanırken, iki kişi de yağmacılık nedeniyle gözaltına alındı.

Polis, Dali'nin 1922'de henüz 18 yaşındayken yaptığı çizimlerin "Les sardanes de la festa major" (kutlamada Sardana dansı) ve "Els pageos" (çiftçiler) olduğunu söyledi.

Bir yıl önce başlatılan operasyon kapsamında polis, bir başka ünlü İspanyol sanatçı Joan Miro'ya ait 5 eser, 55 lüks saat ve diğer değerli çalıntı eşyaları da ele geçirmişti.