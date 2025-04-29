İspanya'da Elektrik Kesintisi: Başbakan Sanchez Açıklama Yaptı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün öğlen saatlerinde başlayan ve sebebi halen belirlenemeyen elektrik kesintisi sırasında ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ının 5 saniyede yok olduğunu belirtti.

Başbakan Sanchez, başkent Madrid'deki Başbakanlık konutunda (Moncloa) ülkede öğlen saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintisine ilişkin düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi'nin ardından ikinci kez açıklamada bulundu.

Sanchez, "Ülke genelinde elektrik akımının neredeyse yüzde 50'si yeniden sağlandı ve tüm bölgelerde iyileşme kaydediliyor." ifadesini kullandı.

Elektrik tedarikini tamamen düzeltmek için çalıştıklarını söyleyen Sanchez, kriz zamanında ülkesiyle dayanışma gösteren Fransa ve Fas'a teşekkür etti.

İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 60'ı 5 saniyede yok oldu

Sanchez, ülkesinin normale dönüşüne ilişkin, "Normale dönmek tam olarak ne kadar zaman alacak, bu elektrik şirketinin bize kesin olarak söyleyemediği bir şey. Sistemin teknik olarak sıfıra düşmesi daha önce hiç yaşanmamıştı." dedi.

İspanya Başbakanı Sanchez, şunları söyledi:

"Elektrik şirketi bize dün 12.33'te sistemden 5 saniye içinde 15 gigavatlık üretimin aniden kaybolduğunu bildirdi. Bu daha önce hiç yaşanmamış bir şey. Fikir vermesi açısından 15 gigavat o anda ülkenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ına denk geliyordu."

Sanchez, ülkeyi sarsan kesintinin sebebinin henüz belirlenemediğini, hem devlet hem de özel sektörün koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Elektrik kesintisinin nedenine ilişkin hiçbir ihtimali göz ardı etmediklerini yineleyen Sanchez, tüm olasılıkların analiz edildiğini belirtti.

Sanchez, halkın rahat olması gerektiğini söyleyerek, ülkede güvenlik probleminin yaşanmadığını ve ilave güvenlik güçlerinin görev yaptığını anlattı.

Trenlerde mahsur kalan 35 bin kişi kurtarıldı, 11 tren tahliye edilmeyi bekliyor

Sanchez, bazı bölgelerin yakıt talebinde bulunduğunu ve bu talebe cevap verildiğini söyledi.

İletişimde kesintilerin devam ettiğini aktaran Sanchez, elektrik tedarikinin düzelmesiyle bu problemin de ortadan kalkacağını ifade etti.

Sanchez, hava trafiğindeki aksamalara değinerek, yaklaşık 6 bin uçuştan 344'ünün iptal edildiğini belirtti.

Yüzden fazla trende mahsur kalan 35 bin kişinin kurtarıldığını aktaran Sanchez, ulaşılması zor noktalardaki 11 trenin tahliye edilmeyi beklediğini ifade etti.

Sanchez, iş dünyasının elektrik kesintisinden etkilenmesine rağmen finans piyasaları ve borsaların "iyi bir kapanış" yaptığını dile getirdi.

Elektrik akımının yeniden sağlanması bölgelere göre değişiyor

Başbakan Sanchez, elektrik tedarikinin gün içinde ülke çapında düzeltilmesi için çalıştıklarına, aksaklık yaşanabilecek yerler için gerekli ek tedbirlerin alınacağına değindi.

Elektrik akımının düzeltilmesinin bölgelere göre değişkenlik gösterdiğine dikkati çeken Sanchez, bazı bölgelerde elektrik akımının yüzde 97 oranında sağlandığını, bazılarında akımın yüzde 15'in altında kaldığını kaydetti.

8 bölge, merkezi hükümetin yönetimi devralmasını istedi

Sanchez, ülkedeki 8 bölgenin özerk yapıya sahip İspanya'da yerel yönetimlerin idarelerini merkezi hükümete devrettiği 3. seviye acil durum planı talebinde bulunduğu söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez, Madrid'in yanı sıra bu bölgelerin Endülüs, Kastilya-La Mancha, Extremadura, Galiçya, La Rioja, Murcia ve Valensiya olduğunu ifade etti.

Sanchez, bu bölgelerde okulların açık kalacağını ancak eğitim faaliyetlerinin yapılmayacağına dikkati çekerek, çalışanların ise öncelikle güvenliklerini göz önünde bulundurmalarını istedi.

İspanya'da 3. seviye acil durum planı neleri kapsıyor?

Sivil Savunma Sistemi Kanunu'na göre, geniş çaplı acil durumlar için ayrılan 3. seviye acil durum planı, özerk yapıya sahip İspanya'da İçişleri Bakanlığının tüm idareler genelinde kaynakların yönetimini ve koordinasyonunu üstlenmesini kapsıyor.

Bakanlık, gerekli gördüğünde ülke çapında asker ve ekipman seferber etme hakkına sahip oluyor.

Sivil Savunma Sistemi Kanunu kapsamındaki 3. seviye acil durum "ilan edilen ve ulusal çıkarları ilgilendiren acil durumlara" karşılık geliyor.