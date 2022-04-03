İSLAMABAD - Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması - Haberler

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İSLAMABAD - Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da 3 Nisan'a ertelen Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması öncesi parlamento önü hareketlendi.

Pakistan'da 3 Nisan'a ertelen Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması öncesi parlamento önü hareketlendi. Başkentteki Ulusal Meclis önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Han'a karşı güvensizlik oylaması, yerli ve yabancı medya tarafından takip ediliyor. Öte yandan iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) üyesi bir grubun protestosuna polis engel oldu. Söz konusu grup arasından 3 kişi gözaltına alındı.

İSLAMABAD - Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması

İSLAMABAD - Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması

İSLAMABAD - Pakistan'da Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Parlamento, Başbakan, Pakistan, Nisan, Güncel, Haberler

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