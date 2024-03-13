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İslahiye ve Nurdağı'nda muhtarlar toplantısı düzenlendi

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Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde muhtarlar toplantısı düzenlendi. Toplantıda, mahalle muhtarlarının soruları cevaplandı ve görüşleri alındı. Ayrıca, AFAD, TOKİ ve diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ile deprem sonrası yerinde dönüşüm projeleri ele alındı.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber başkanlığında, Mart ayı muhtarlar toplantısı Şehit Gökhan Alıcı Çok Programlı Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural ilgili kurum amilleri ve muhtarlar katıldı.

Her iki ilçede yapılan toplantılarda mahalle muhtarlarının soruları cevaplanırken muhtarların görüş ve önerileri alındı.

Afad, TOKİ, Gaziantep Büyükşehir ve diğer kurumlar tarafından yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgilerin aktarıldığı toplantıda 6 Şubat 2023 depremleri ardından tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan projeler ile deprem sonrası yerinde dönüşüm projeleri gibi konular da ele alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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