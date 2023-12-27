İskenderun'da Salep Ekimi Denemesi

İSKENDERUN Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin kalkınması için deneme amacıyla dört çeşit salep ekimi yaptı.

İskenderun Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri tarafından Sarıseki, Akarca, Akçay mahallelerine deneme amaçlı salep fidesi dikildi. Ziraat Mühendisi Ekrem Saygılı, bölgede değişik rakımlarda yetişen salep bitkisinin 4 çeşidi üzerinde çalıştıklarını ve bölgeye adaptasyonu en yüksek çeşidi belirlemek istediklerini ifade etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Uğurlu ise İskenderun'da deprem sonrası bölge çiftçisini kalkındırmak için alternatif tarım ürünleri sunmak adına proje ve demonstrasyon çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. (DHA)