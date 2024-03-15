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İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı'nda kaldı

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Oturum süresi dolduğu için vize alamadığı Kanada'ya dönemeyen İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, İstanbul Havalimanı'nda kaldıktan sonra Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne yerleştirildi.

Oturum süresi dolduğu için vize alamadığı Kanada'ya dönemeyen ve bu nedenle İstanbul Havalimanı'nda kalan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, Silivri Geri Gönderme Merkezi'ne yerleştirildi.

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşamını sürdüren Kaviani, oturum süresi dolduğu için ülkesi İran'a gitti. Burada Kanada vizesi için yaptığı başvurusu reddedilen Kaviani, ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Kaviani'nin Ankara'da, Kanada için yaptığı vize başvurusu da kabul edilmedi. Bunun üzerine İstanbul Havalimanı'na gelen Kaviani, vizesi olmadığı için Kanada'ya gidemedi. Shiva Kaviani bir ayı aşkın süre İstanbul Havalimanı'nda kaldı. İstanbul Havalimanı çalışanlarının yardımcı olduğu ve giden yolcu katındaki kontuar bölgesinde kalan Kaviani, buradaki sandalyelerde ve koltuklarda uyudu.

Haberlere konu olmasının ardından havalimanından ayrılan Kaviani, dün tekrar İstanbul Havalimanı'na döndü.

Bunun üzerine İstanbul Havalimanı'nda görevli polisler, Kaviani'nin barınması için İstanbul Göç Müdürlüğü ile irtibata geçti. Yapılan görüşmelerin ardından tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Dr. Shiva Kaviani, İstanbul Göç Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaviani'nin işlemleri tamamlanana kadar Silivri Selimpaşa'daki Geri Gönderme Merkezi'nde kalacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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