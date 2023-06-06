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İran plakalı tır Kars'ta devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

İran plakalı tır Kars'ta devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Kars'ta frenleri boşalan İran plakalı tır yoldan çıkarak devrildi. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ta frenleri boşalan İran plakalı tır yoldan çıkarak devrildi. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğlenden sonra Digor Yolu bölge trafik kavşağında meydana geldi. İran'dan Gürcistan'a zift götüren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, frenlerinin boşalması nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsünün cenazesi Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Digor İran Kars Güncel Haberler

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