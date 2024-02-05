İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategorideki fotoğrafları inceleyen Kenani, AA'nın Türkiye ve dünyadaki gelişmelere ilişkin karelerini takdir ettiğini belirtti.

AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Kenani, özellikle "Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları uzunca inceledikten sonra beğendiği karelere oy verdi.

Kenani, haber kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", spor kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada isyan", çevre-yaşam kategorisinde de Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?" karelerine oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını seçen Kenani, "Deprem: Umut" kategorisinde ise tercihini Mustafa Seven'in "Şükür" karesinden yana kullandı.