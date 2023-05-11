İran Dışişleri Bakanı: 'Suudi Arabistan Tahran'a göndereceği Büyükelçisini bize tanıttı'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisini kendilerine tanıttığını aynı şekilde kendilerinin de Riyad'a atanacak Büyükelçiyi kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a bildireceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisini kendilerine tanıttığını aynı şekilde kendilerinin de Riyad'a atanacak Büyükelçiyi kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a bildireceğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Abdullahiyan, İran ile Suudi Arabistan arasında 7 yıl aradan sonra yeniden diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin ardından yürütülen ilişkileri normalleştirme sürecine ilişkin bilgi verdi.

İki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçiliklerini açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Abdullahiyan, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarım birkaç haftadır büyükelçiliğimizi ve başkonsolosluğumuzu yeniden açmaya hazır hale getirmek için uğraşıyor. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmalarının tamamlanacağını ve büyükelçiliğin yeniden açılacağını bana bildirdiler. Suudi Arabistan salı günü Tahran'a göndereceği yeni büyükelçisini bize tanıttı. Biz de yakında (Riyad'da görev yapacak) yeni büyükelçimizi Suudi Arabistan hükümetine tanıtacağız."

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan'da Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Son olarak uzun yıllar sonra İran'dan Suudi Arabistan'a yapılan ilk üst düzey ziyaret olarak İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, beraberindeki heyetle bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmişti. İranlı Bakan'ın Suudi Arabistanlı yetkililerle ikili görüşmeler yapacağı ve İslam Kalkınma Bankasının toplantılarına katılacağı belirtilmişti. ???????