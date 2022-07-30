İran'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi

- İran'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi İran'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 56'ya yükseldi, kayıp 28 kişi ise aranıyor.

 - Güncelleme:

- İran'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi

TAHRAN - İran'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 56'ya yükseldi, kayıp 28 kişi ise aranıyor.

İran'da geçtiğimiz hafta başlayan ve ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyor. İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur yaptığı açıklamada, "Ülkede 21 eyaleti vuran selden Tahran, Lorestan, Çaharmahal ve Bahtiyari, İsfahan ve Yezd eyaletleri en çok etkilenen yerler oldu. Son verilere göre sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi, 28 kişi ise hala kayıp" ifadelerini kullandı. Şu ana kadar ekiplerin 2 bin 500 kişiyi kurtardığını söyleyen Velipur, "Arama kurtarma ekiplerimiz kayıp kişileri bulmak için tam teyakkuzda. Ayrıca risk altındaki bölgelerde de kurtarma helikopterleri hazır durumda" dedi.

Yağış devam edecek

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hafta boyunca ülke genelinde yağışların devam edeceği ve halkın dere ile nehir yataklarından uzak durmaları uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, 2019 yılında İran'ın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 76 kişi hayatını kaybetmişti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Aynur Sena Çabuk - Güncel

Togo Cumhuriyeti Tahran İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title