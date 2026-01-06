İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi.

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 9 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletten 27'sinde meydana gelen gösterilerde 27 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 2 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam 257 noktada meydana gelen gösterilerde 64 kişi yaralandı ve 1203 kişi de gözaltına alındı.

Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HRANA, dün 8'inci güne ilişkin raporunda, ölü sayısının 20'ye, yaralı sayısının 51'e ve gözaltına alınanların sayısının da 990'a yükseldiğini duyurmuştu.

? İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Fars Haber Ajansı, gösterilerde 250 polis ve 45 milis gücünün (Besic) yaralandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti.

Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta tekrar etmiş ve "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.