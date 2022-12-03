İran'da eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı 'gösterilere destek' suçlamasıyla yargılanıyor

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle 27 Eylül'de gözaltına alınan Faize Haşimi'nin ilk duruşmasının 30 Kasım'da yapıldığı açıklandı.

Açıklamayı, eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin avukatı Nida Şems, Twitter hesabından yaptı.

Geçmişteki açıklamalarından dolayı cezaevinde bulunan Faize Haşimi'nin ilk duruşmasının 30 Kasım Çarşamba günü yapıldığını belirten Şems, "İstihbarat Bakanlığınca sağlanan tüm belge ve dosyaların, mahkemenin ilgili hakimi tarafından incelendiğini" aktardı.

Şems, müvekkilinin "ülke güvenliğine karşı açık ve gizli faaliyette bulunma, İslam Cumhuriyeti sistemine karşı propaganda yapma, yasa dışı gösterilere katılarak kamu düzenini ve huzurunu bozma" suçlarından yargılandığını kaydetti.

Faize Haşimi, 27 Eylül'de başkent Tahran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Faize Haşimi ülke yönetimine karşı sert eleştirileriyle tanınıyor

Özellikle son yıllarda ülke yönetimine karşı sert eleştiri ve suçlamalarıyla gündeme gelen Faize Haşimi, 2017'de Zencan Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Başörtüsünün Şah döneminde yasaklanmasına karşı çıktığım gibi şu anda mecburi olmasına da karşıyım." ifadelerini kullanmıştı.

Haşimi, Ocak 2021'de yaptığı konuşmada ise ABD'nin İran'a yönelik baskılarını desteklediğini açıklamış ve bu açıklaması kendi çevresi dahil olmak üzere ülkede tepki toplamıştı. Haşimi, nisan ayındaki konuşmasında da Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yaptırım listesinde kalması gerektiğini söylemişti.

Haşimi hakkında ayrıca, daha sonra "şaka" olduğunu iddia ettiği Hazreti Muhammed'le ilgili açıklamaları ve Tahran yönetimine yönelik yaptırımlara destek verdiği gerekçesiyle mayıs ayında savcılık soruşturma açmıştı.