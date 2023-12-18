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İran'da Akaryakıt İstasyonlarında İnternet Sistemi Çalışmıyor

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İran'da akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sisteminin çalışmaması nedeniyle birçok akaryakıt istasyonunda alımlar durdu. Başkent Tahran'daki akaryakıt istasyonları büyük oranda kapalı durumda, bazı istasyonlarda ise benzin satışı manuel olarak yapılıyor. Sürekli kuyrukların oluştuğu akaryakıt istasyonlardaki durgunluk ise hemen dikkati çekiyor.

İran'da akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sisteminin çalışmaması nedeniyle birçok akaryakıt istasyonunda alımlar durdu.

Başkent Tahran'daki akaryakıt istasyonları büyük oranda kapalı durumda, bazı istasyonlarda ise benzin satışı manuel olarak yapılıyor.

Şehrin en kalabalık Firdevsi, Veliasr ve Esedabadi caddelerindeki istasyonlar tamamen kapalı, çevre yolu konumundaki bazı caddelerde ise kartlı sitem devre dışı bırakılarak manuel şekilde piyasa fiyatından satışlar gerçekleştiriliyor.

Sürekli kuyrukların oluştuğu akaryakıt istasyonlardaki durgunluk ise hemen dikkati çekiyor.

Yaşanan kesinti nedeniyle halk ile istasyon çalışanları arasında sorun yaşanmaması için Tahran'daki neredeyse her akaryakıt istasyonuna emniyet güçlerinin konuşlandırıldığı görülüyor.

Emniyet güçleri, basının özellikle de yabancı basının görüntü almasına izin vermiyor.

Sosyal medyada söz konusu kesintinin "benzin fiyatlarını artırmak" için gerçekleştirildiği iddialarına yer verilirken, yetkililer benzinde fiyat artışına gitmek gibi bir planları olmadığını bu iddiaların temelsiz olduğunu belirtiyor.

-Sistemin hacklendiği iddiası

İran devlet televizyonuna konuşan Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari, benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 60'ında bir sorun yaşandığını kaydetmişti.

İsrail ordu radyosu ise İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Pasif Savunma Kurumu da sızma ve hackleme dahil tüm olası seçenekleri değerlendirdiklerini belirterek mevcut durumda hackleme iddialarını doğrulamanın mümkün olmadığını aktarmıştı.

İran'da akaryakıt satış sistemi

İran'da akaryakıt satışları her araç için çıkarılan özel kartlarla yapılıyor. Her ay kartlara 60 litre yüzde 50 indirimli yakıt tanımının yanı sıra 150 litre piyasa fiyatından yakıt alma hakkı tanınıyor.

Karta tanımlanan hakkın bitmesi ve acil durumlarda ise akaryakıt istasyonlarına tanımlanan yakıt limitinden piyasa fiyatı ile araçlara yakıt alınabiliyor.

Yakıt satış sisteminin çalışmaması nedeniyle bazı istasyonlar kartlı sistemi devre dışı bırakarak manuel satış yapıyor.

Normal şartlarda kanuna aykırı olan bu satış olağanüstü durumlarda bir engelle karşılaşmıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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