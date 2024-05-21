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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası enkazına ulaşma anına ait görüntü paylaşıldı

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkazına ilk ulaşma anı görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde helikopterin parçalarının dağılmış olduğu ve cenazelerden bazılarının ise enkazın dışında olduğu anlar kaydedildi.

- İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazası enkazına ulaşma anına ait görüntü paylaşıldı

TAHRAN - İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası enkazına ulaşma anına ait görüntü paylaşıldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasının enkazına ilk ulaşma anı görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yaptığı belirtilen helikopterin parçalarının dağılmış olduğu ve cenazelerden bazılarının ise sert iniş nedeniyle enkazın dışında olduğu anlar kaydedildi.

Ne oldu?

Aliyev ile Azerbaycan-İran sınırında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter, dönüş yolunda İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında sert iniş yapmıştı. Gece boyu devam eden enkaz bulma çalışmalarında sabaha karşı Türkiye'ye ait Akıncı İHA'sının belirlediği konuma yönelen İranlı yetkililer helikoptere ait enkazı bulmuştu.

Konuya ilişkin ilk açıklamayı yapan İran Kızılay Başkanı Pirhüseyin Kulivend, bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, İran Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin hayatta kalma şanslarının düşük olduğunu söylemişti. Ardından İran İHA'larının kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında Reisi ve beraberindeki heyetin cenazelerine ulaşılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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