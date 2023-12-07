İran Cumhurbaşkanı İsrail'in Filistin'deki saldırılarını eleştirdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını soykırım ve insanlık suçu olarak nitelendirerek, saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşmede ise İran-Rusya ilişkileri ve ticaret hacmi ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını "soykırım ve insanlık suçu" olarak nitelendirerek "İstatistiklere göre (İsrail'in saldırılarında) her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor. Bombalamanın bir an önce durdurulması gerekiyor. Bugün bu konu sadece bölgemizin sorunu değil, tüm insanlığın sorunudur. Dolayısıyla buna çok hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor." dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Kremlin Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin başlangıcında konuşan İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını eleştirdi.

Tek taraflı tedbirler ve küresel adaletsiz sistemin insanlığın başına bela olduğunu söyleyen Reisi, "Bugün Gazze'de yaşanan olaylarda da bunun açık bir tezahürünü görüyoruz. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar elbette soykırımdır, insanlık suçudur. Aslında 6 binden fazla çocuğun siyonist rejim eliyle öldürülmesinin son derece üzüntü verici olduğunu belirtmek gerekir." ifadelerini kullandı.

ABD ve Batılı ülkelerin tüm bu suçları desteklemesinin üzücü olduğunu vurgulayan Reisi, "Daha da üzücü olanı, uluslararası kuruluşların ve insan haklarını koruması gereken kuruluşların etkinliğinin azalmasıdır ve bu, tüm dünya kamuoyunun gözü önünde oluyor." diye konuştu.

Filistin meselesi ile birlikte mazlum ama muktedir Filistin halkının sorunlarını da görüşmede ele almak istediğini kaydeden Reisi, "İstatistiklere göre (İsrail'in saldırılarında) her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor. Bombalamanın bir an önce durdurulması gerekiyor. Bugün bu konu sadece bölgemizin sorunu değil, tüm insanlığın sorunudur. Dolayısıyla buna çok hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Putin: "İran ile ticaret hacmi geçen yıl arttı"

Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin çok iyi geliştiğine dikkati çeken Rusya Devlet Başkanı Putin de geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 20 artarak 5 milyar doları aştığını söyledi.

Ülkeler arasında büyük altyapı projeleri olduğuna işaret eden Putin, artık Kuzey-Güney demir yolu inşaatının uygulamasına gelindiğini kaydetti. Putin, enerji ve eğitim alanında da çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Ayrıca Putin görüşmede Filistin'deki duruma ilişkin de görüş alış verişinde bulunacaklarını kaydetti.

Reisi'nin İran'a davetine icabet edeceğini aktaran Putin, aralık ayının son günlerinde İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına ilişkin bir anlaşma imzalamayı planladıklarını bildirdi.