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İpekyolu Belediyesi önündeki bariyerler kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Atilla İdiz - Güncel
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İpekyolu Belediyesi önündeki bariyerler kaldırıldı Bariyerlerin kaldırılmasına sevinen Umut Renbçber isimli vatandaş: "Valimiz vatandaş ile arasındaki duvarları da kaldırdı" Van'ın İpekyolu Belediyesi önündeki demir bariyerler kaldırıldı.

İpekyolu Belediyesi önündeki bariyerler kaldırıldı

Bariyerlerin kaldırılmasına sevinen Umut Renbçber isimli vatandaş:

"Valimiz vatandaş ile arasındaki duvarları da kaldırdı"

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi önündeki demir bariyerler kaldırıldı.

Van'a atanan Vali Ozan Balcı'nın talimatıyla valilik önündeki bariyerlerden sonra İpekyolu Belediyesi önündeki demir bariyerler de kaldırıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren belediye önüne gelen iş makinaları demir bariyerleri kaldırdı.

Demir bariyerlerin kaldırılmasına sevinen vatandaşlar, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'ya teşekkür ettiler. Demir bariyerlerin insanları korkuttuğunu ifade eden Umut Rençber isimli vatandaş, "Yıllardan beri hep bir korku, insanlarda bir tedirginlik vardı. Koca koca duvarlar insanların gözünde daha da büyüyordu. Hem görüntü olarak hem de kendimizi bu şekilde daha güvende hissediyoruz. Bunlar doğru kararlar oldu. Valimiz hem valilik önündeki hem de belediye önündeki duvarları kaldırarak, vatandaşla arasındaki duvarları kaldırarak çok güzel bir iş yaptı. Bu duvarları kaldırarak vatandaşla arasındaki duvarları da kaldırmış oldu sayın valimiz. Yaptığı iş çok iyi bir iş. Ben takdir ettim. İnşallah hizmetlerinin devamını diliyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Güncel

İpekyolu Balcı Umut Van Güncel Haberler

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