Instagram'ın en büyük eksiklerinden biri çözülüyor! - Haberler

Instagram'da gönderileri yeniden paylaşma imkanı bulunmuyor. Kullanıcıların, bir fotoğrafı / videoyu kendi hesaplarında yayınlamak için, Instagram ile doğrudan alakası olmayan üçüncü taraf repost uygulamalarından faydalanmaları gerekiyor. Ancak bunlar, hesaba erişim gerektirdiğinden güvenilirliği tartışmaya açık.

Sosyal medya platformu, bu eksikliği gidermek için harekete geçti. Haberi ilk olarak mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi duyurdu. Paluzzi, Instagram tarafından geliştirilen repost düğmesi hakkında önemli bilgiler paylaşarak özelliğin nasıl çalışacağını anlamamızı sağladı.

Instagram, repost özelliğini getiriyor

Instagram kullanıcılarının yıllardır istediği fakat bir türlü sonuca ulaşamadığı 'Repost' butonu nihayet geliyor. Uygulama içerisindeki paylaşım menüsüne eklenen yeni buton 'WhatsApp Status', 'Instagram Stories', 'SMS' gibi diğer paylaşım seçeneklerinin hemen yanında yer alıyor.

Instagram, eleştirildiği eksiklik için harekete geçti: Beklenen özellik geliyor!

Alessandro Paluzzi, repost butonunun ekran görüntüsünü yayınladı. Bir kullanıcı yeniden paylaşmak istediği gönderinin sağ üst köşesinde bulunan menü düğmesine tıkladığında özellik aktif oluyor. Ekrana gelen seçenekler arasında bulunan repost ikonuna bastığında, söz konusu fotoğraf / video kendi hesabında paylaşılıyor.

#Instagram keeps working on reposts ?? ?? Reposts will be saved in a separated tab on your profile pic.twitter.com/7bduidntwE — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 21, 2022

Aktarılan bilgilere göre Instagram, repost butonuyla paylaşılan bütün gönderileri profilde ayrı bir sekmeye yerleştirecek. Ayrıca repost edilen gönderide, sahibinin hesabı da gözükecek. Bu özelliği geçtiğimiz aylarda TikTok da getirmişti. Aynı zamanda Facebook ve Twitter platformlarında da uzun süredir varlığını koruyor.

Yakında kullanıma açılacak

Instagram, repost butonunu henüz genel kullanıma açmadı. Halihazırda geliştirme süreci devam ediyor ve çok yakında kullanıma sunulması bekleniyor. Bu arada şirket yeni özellikler eklemeye devam ederken tasarım değişikliklerini de es geçmiyor. Geçtiğimiz günlerde, Instagram'ın TikTok'a oldukça benzeyen yeni ana sayfası ortaya çıkmıştı.

