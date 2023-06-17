- İnönü İlçesi'nde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in İnönü İlçesi'nde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnönü'de günün öğle saatleri sonrası sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Neredeyse ceviz büyüklüğünde olan dolu görenleri şaşırtırken, ilçenin bazı noktalarında yaşam olumsuz etkilendi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. İlçeyi etkisi alan dolu yağışı bir vatandaşın cep telefon kamerası ile görüntülendi.