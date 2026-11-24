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İngiltere, Yemen'de çatışmaları yeniden başlattığı ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdığı gerekçesiyle İran destekli Husilere ve grubun 4 üst düzey yetkilisine yaptırım kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından İran destekli Husilere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Husilerin Yemen'de çatışmaları yeniden başlattığı ve Suudi Arabistan'ın sivil altyapısını hedef alan saldırıları artırdığı gerekçesiyle yeni yaptırım paketinin kabul edildiği belirtilerek, Husilerin Babulmendeb Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılarının küresel tedarik zincirlerini aksattığı ve İngiliz ailelerin yaşam maliyetlerini artırdığı ifade edildi.

Yaptırımlar kapsamında Husilerin mal varlıklarının dondurulacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Husilerin üst düzey isimlerinden Abdülkerim Emirüddin Hüseyin El-Husi, Abdülhakim Haşim Ali El-Hayvani, Muhammed Müflih, Sarimüddin Mufaddal'ın mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı gibi bazı yaptırımlara tabi tutulacağı aktarıldı.

"Husiler hesap vermeli"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Husilerin bölgedeki ortakları ve masum sivilleri hedef alan saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Miliband, "Husilerin yeniden başlayan saldırganlığı kabul edilemez ve bunun hesabını vermeliler." ifadesini kullandı.

Husilerin Orta Doğu'daki istikrarı kasıtlı olarak baltaladığını savunan Miliband, İngiltere'nin ulusal çıkarlarını ve değerlerini korumak için harekete geçmeye devam edeceğini vurguladı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA