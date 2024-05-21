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İngiltere'de Türk Mutfağı Haftası'nda Ege Lezzetleri Tanıtıldı

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Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği konutunda düzenlenen etkinlikte, Ege lezzetleri tanıtıldı. Büyükelçi Ertaş, Türk mutfağının aileyi ve toplumu birleştirici rolüne dikkat çekti. Şef Hüseyin Özer ve zeytinyağı üreticileri Ayşe Özgür ve Asena Balsarı da geleneksel Türk mutfağı kültürü ile zeytin ve zeytinyağı temelli tariflerin inceliklerini paylaştı.

İngiltere'de Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği konutunda Ege lezzetleri tanıtıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yurt içi ve yurt dışında 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği konutunda düzenlenen programda, Ege lezzetleri tanıtıldı. Etkinliğe, Londra'da mukim yabancı diplomatlar ve Türk toplumundan isimler katıldı.

Sürdürülebilirlik ve şifa temelinde geliştirilen Türk mutfağının birbirinden lezzetli ve atıksız reçetelerinin öne çıkarıldığı etkinlikte, UNESCO Dünya Miras Alanlarının da bulunduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinin video tanıtımı yapıldı.

Büyükelçi Ertaş, Türk mutfağının aileyi ve toplumu birleştirici rolüne işaret etti

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk mutfağının aileyi ve toplumu birleştirici rolüne dikkati çekti.

Ege ve Akdeniz'in zeytinyağlı yemeklerinin lezzetine değinen Büyükelçi Ertaş, "sıfır atık" ilkesinin Türk geleneklerinin parçası olduğunu ifade etti.

Ertaş, Türk mutfağının geleneksel olarak bu ilkeye dayandığını, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesinin de toplum tarafından sahiplenildiğini dile getirdi.

Etkinlikte ayrıca, İngiltere'de tanınmış şef Hüseyin Özer ile zeytinyağı üreticileri Ayşe Özgür ve Asena Balsarı da konuşma yaparak katılımcılarla geleneksel Türk mutfağı kültürü ile zeytin ve zeytinyağı temelli tariflerin inceliklerini paylaştı.

Ege ve Akdeniz bölgelerinden geleneksel lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte, konuklar ayrıca zeytinyağı tadımı fırsatı da buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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