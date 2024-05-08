İngiltere Başbakanı İsrail'e silah ihracatını durdurmama kararını açıkladı

İsrail'e silah ihracatının durdurulması yönünde baskılar artarken İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin " İsrail'e silah ihracat lisanslarına ilişkin tutumunda değişikliğe gitmeyeceğini" bildirdi.

Sunak, İngiltere Parlamentosunda düzenlenen haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, İsrail'e silah satışı hakkındaki soruyu yanıtladı.

Oturumda söz alan İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) İngiltere parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, Başbakan Sunak'a, ABD'nin İsrail'e gidecek bazı mühimmat sevkiyatını durdurduğunu hatırlatarak, İngiltere'nin de aynı yolu izleyip izlemeyeceği sorusunu yöneltti.

Sunak, milletvekiline verdiği yanıtta, İngiliz hükümetinin İsrail'e doğrudan silah sağlamadığını savunarak "Refah'taki durum söz konusu olduğunda ve yıkıcı insani etkileri göz önünde bulundurulduğunda, Refah'a yönelik tam askeri saldırıdan derin endişe duyduğumuzu çok açık şekilde ifade etmiştim." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile her görüşmesinde, İngiltere'nin bu konudaki pozisyonunu özellikle dile getirdiğini aktaran Sunak, "Tüm tarafları, esirlerin serbest bırakılması ve (Gazze'ye) daha fazla yardım ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesini sağlayacak müzakerelere odaklanmaya teşvik etmeyi sürdüreceğim." diye konuştu.

"İsrail'in askeri hırsları, müttefiklerinin gösterdiği sessizlikten kaynaklanıyor"

Sunak'ın ardından tekrar söz alan İskoç lider Flynn, "İsrail'in verdiği güven ve Refah'taki askeri hırsları, buradaki ve dünyanın başka yerlerindeki ön sıralarda yer alan müttefiklerinin gösterdiği sessizlikten kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Flynn, İngiltere'nin İsrail'e silah ve teknoloji desteğinin, Gazze'de ve Refah'a yapılacak herhangi bir saldırıda kullanılacağını bildiklerini vurgulayarak "Bunu ve meydana gelecek yıkımı bildiğimize göre, suç ortaklığımıza son vermenin ve İsrail'e satışları durdurmanın zamanı kesinlikle geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun üzerine Sunak, ülkesinin savunma ihracatı sorumluluklarını son derece ciddiye aldığını ve bu nedenle dünyanın her yerinde en sağlam lisans kontrol rejimlerinden birini işlettiği kaydetti.

Sunak, İsrail'in uluslararası insani hukuka bağlılığına ilişkin tavsiyeleri düzenli olarak gözden geçirdiklerini ve İngiliz bakanların da bu tavsiyeler doğrultusunda hareket ettiğini savundu.

Başbakan Sunak, "Parlamentonun, son değerlendirmenin ardından (silah) ihracat lisanslarına ilişkin tutumumuzun değişmediğini anlaması için bu husus son derece açıktır." dedi.

İngiliz hükümeti, artan baskıyla karşı karşıya

Ülkede insan hakları örgütleri, bağımsız kuruluşlar ve bazı milletvekilleri, Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle İngiltere'yi "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriyor.

İngiltere, önceki yıllarda İsrail'e silah satış lisanslarını 2 kez askıya almasına rağmen İngiltere Başbakanı Sunak, bugüne kadar bunun yeniden yapılması çağrılarını reddetti.

Başbakan Sunak, ülkesinin "çok dikkatli" ihracat lisanslama politikasına bağlı kaldığını savunuyor.