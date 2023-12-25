Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de 28 kaçak göçmen yakalandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Sinanbey Mahallesi'nde, sokak aralarında takip ettikleri göçmenleri yakaladı. Ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 28 göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Suriye İnegöl Bursa Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title