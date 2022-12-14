İmamoğlu: "Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu ve Uysal'la Buluşmak Üzere Sizleri Yarın Saat 16.00'da, Saraçhane'de, Birliğe ve... Güncel Haberler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal’la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00’da, Saraçhane’de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum” açıklamasını yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın altı siyasi parti genel başkanının saat 16.00'da Saraçhane'de olacağını duyurdu. İmamoğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." Kaynak: ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İmamoğlu: 'Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu ve Uysal'la Buluşmak Üzere Sizleri Yarın Saat 16.00'da, Saraçhane'de, Birliğe ve... - Haberler

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