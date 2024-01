İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri, 170 Binden Fazla İnsanın İş Bulmasına Aracılık Etti

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi dönemlerinde kurdukları Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla, özel sektörde iş arayan 170 binden fazla insanın iş bulmasına aracılık ettiklerini söyledi. İmamoğlu, "5 yıl önce, 'İşsizlere iş bulmak belediyenin işi mi' diye bir kısım söylemlerle yüz yüze kaldık. 'Bu ağır ekonomik şartlarda yapılmaz, yapamazsınız ve mümkün değil' diye de ifade edenler oldu. Ama biz, yolumuzdan geri dönmedik. Biz; hep birlikte, üretimde, istihdamda, her konuda bu şehir adına, 'Tam yol ileri' diyen bir anlayışa sahibiz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, bugün "İBB Bölgesel İstihdam Ofisi İstanbul'un İstihdamına Katkı Ödül Töreni"nde konuştu. Şişli'deki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılan yaklaşık 1000 kişiye hitap eden İmamoğlu şunları söyledi:

"ÇOK DEĞERLİ BİR PROJEYİ GELİŞTİRDİK: " Sizlerin de desteğiyle; İstanbullular adına, ülke ekonomisi adına çok önemli bir proje yaptığımızı ifade etmek isterim. İş arayanlarla, özel sektördeki işverenleri buluşturan çok değerli bir projeyi geliştirdik ve gerçekleştirdik. Bölgesel İstihdam Ofislerimiz aracılığıyla hem iş arayan vatandaşlarımızın hem de iş gücüne ihtiyaç duyanların taleplerini karşılıyoruz bu kurmuş olduğumuz sistem marifetiyle. Böylece; İstanbul'da refahın artmasına, sosyal adaletin gelişmesinde katkıda bulunmanın da onurunu yaşıyoruz. Bu aslında bizim adil, yaratıcı, eşit ve güçlü bir İstanbul var etme prensiplerimizin yolculuğuna katkı sunan bir model.

"İŞSİZLERE İŞ BULMAK BELEDİYENİN İŞİ Mİ' DİYENLERE: " Söz konusu modeli 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde meydanlarda dile getirmiştik. Rakiplerimiz projeyi 'gerçekçi' bulmamıştı. 5 yıl önce, 'İşsizlere iş bulmak belediyenin işi mi' diye bir kısım söylemlerle yüz yüze kaldık. Tabii, 'Bu ağır ekonomik şartlarda yapılmaz, yapamazsınız ve mümkün değil' diye de ifade edenler oldu. Ama biz, yolumuzdan geri dönmedik ve bunun bir ihtiyaç olduğunu biliyorduk. Çünkü İstanbul'da, 20 milyonluk bir kentte, gerçekten insanların böyle bir rehberliğe ihtiyacı olduğunu, kendi iş yaşamımdan biliyorum. Hatta biz o zaman, 'İşsizlere iş bulmak belediyenin işi mi' diyenlere, '150 bin kişi hedefliyoruz' diye bir vaat açıklamıştık. Sonrasında, o dönem siyasi rakibimizin, 'Biz zaten bu işi yapıyoruz, devletin kurumları var' diye ifadelerinden sonra, onlar da bu projeyi sahiplendiler ve bir hedef koymaya kalktılar. Çıtayı yükseltmeye kalktılar. 'Olsun, biz 200 bin hedefine de ulaşırız' diye sonrasında bir açıklamam olmuştu. ve geri dönmedik. ve başardık, diyebilirim.

"ÖZEL SEKTÖRDE İŞ ARAYAN 170 BİNDEN FAZLA İNSANIN İŞ BULMASINA ARACILIK ETTİK: " 1,5 yıllık pandemi sürecine rağmen söz verdiğimiz rakamlara, büyük oranda ulaştık. Bugün, özel sektörde iş arayan 170 binden fazla insanın iş bulmasına aracılık ettik. İş bulmalarını sağladık. 170 bin kişiye iş bulmak, gerçekten çok değerli. 170 bin ailenin hayatına dokunmak demek. Sıfırdan başladığımız bu yolculuğa, bugün itibariyle 16 bin 802 firma iş birliği ve 805 bin aday özgeçmişi ile devam ediyoruz. Aradığı nitelikte çalışanları bulmak amacıyla Bölgesel İstihdam Ofisi portalımıza her geçen gün yeni firmalar kaydoluyor. Geçtiğimiz 5 yılda, siz değerli işverenlerimizin de desteği ile neler yaptık kısaca özetlemek isterim. Bölgesel İstihdam Ofisi sayımızı 29'a, hatta Hatay'da deprem sonrası açtığımız ofisimizle birlikte 30'a çıkarttık. Çok yakında 39 ilçenin tamamında en az bir istihdam ofisimiz olacak. Bu ofislerimizde halen 300'e yakın 'Kariyer danışmanı ve istihdam uzmanı' arkadaşımız çalışıyor.

KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAK İÇİN ÖZEL PROJELER GELİŞTİRDİK: 2 mobil ofisimiz ile her hafta Anadolu ve Avrupa yakasında bir ilçede iş arayanlarla buluşuyoruz. Her sektörden, her seviyeden günlük ortama 25 bin civarında iş gücü talebini, sizlerin bio.ibb.istanbul portalımızda yayınladığınız ilanlar aracılığıyla iş arayan İstanbullulara sunduk. Ayda 50 binin üzerinde yüz yüze aday görüşmelerini sizlerle beraber Bölgesel İstihdam ofislerimizde gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 6 ay içinde, 1700'ün üzerinde toplu mülakat düzenledik. Sizlerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda organize ettiğimiz bu mülakatlarda çok başarılı sonuçlar elde ettik. Her sektörde tüm pozisyonlarda, kadın istihdamını arttırmak için özel projeler geliştirdik. Kadınlara özel toplu mülakatlar düzenledik. Yuvamız İstanbul ile iş birliği yaparak, eğitim gören kreş öğrencilerinin annelerinin istihdamına katkı sağladık. Bölgesel İstihdam Ofislerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kadın istihdam oranımız tam yüzde 39.

50 BİNE YAKIN İSTANBULLU GENCİ, 250'DEN FAZLA İŞVEREN MARKASI İLE BULUŞTURDUK: Geleneksel hale getirdiğimiz 'Kariyer ve İstihdam Fuar ve Zirvesi'ni düzenledik. İki yılda, 50 bine yakın İstanbullu genci, 250'den fazla işveren markası ile yani sizlerle bir araya getirdik. Tam da ihtiyaç duyduğunuz nitelikli, genç, istekli iş gücünü sizlerle buluşturduk. Bölgesel İstihdam Ofisleri İşgücü Piyasası Araştırma ekibini kurduk. Araştırma ekibimiz, işverenlerle derinlemesine görüşmeler yaparak piyasadaki işgücü ve beceri açıklarını tespit ediyor, daha çok kişiye iş imkanı sağlanması konusunda projeler geliştiriyor. Bu çerçevede bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz 'İstanbul İşgücü Piyasası Raporu'nu da hazırladık ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız."

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından ödül törenine geçildi: "Sektörel", "Dezavantajlı Grupların İstihdamı (Kadın, Genç ve Engelli)", "Eğitim Destekli İstihdam Paydaşları", "En Çok İstihdam Yapanlar" ve "Fuar Katılımcıları" gibi farklı kategorilerde 355 firmaya ödül almaya hak kazandı. İlk 36'da yer alan firmalar ödüllerini, İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay'ın elinden sahnede aldı.