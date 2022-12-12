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İlk Kez Çin'de Düzenlenen Küresel Dijital Ticaret Fuarı Kapılarını Açtı

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İlk Kez Çin'de Düzenlenen Küresel Dijital Ticaret Fuarı Kapılarını Açtı

HANGZHOU, 12 Aralık (Xinhua) -- İlk kez düzenlenen Küresel Dijital Ticaret Fuarı Pazar günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da kapılarını açtı.

İlk Kez Çin'de Düzenlenen Küresel Dijital Ticaret Fuarı Kapılarını AçtıÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen ilk Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda sergilenen Xpeng uçan aracı, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

HANGZHOU, 12 Aralık (Xinhua) -- İlk kez düzenlenen Küresel Dijital Ticaret Fuarı Pazar günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da kapılarını açtı. 50'nin üzerinde ülke ve bölgeden uluslararası kuruluşlar ve işletmeler, küresel dijital ticaretin gündemdeki konularını görüşmek ve dijital ekonomide dışa açılma ve işbirliğini hızlandırmak üzere fuara katılmaya davet edildi. "Dijital Ticareti Dünyaya Bağlamak" temalı fuar, Zhejiang eyaleti halk yönetimi ve Çin Ticaret Bakanlığı'nın ortak sponsorluğunda düzenleniyor. Fuar, Çarşamba gününe kadar açık kalacak.

İlk Kez Çin'de Düzenlenen Küresel Dijital Ticaret Fuarı Kapılarını AçtıÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen ilk Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda sergilenen insan şeklindeki bir robot, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

İlk Kez Çin'de Düzenlenen Küresel Dijital Ticaret Fuarı Kapılarını AçtıÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen ilk Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda sergilenen bir akıllı teslimat aracı, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

İlk Kez Çin'de Düzenlenen Küresel Dijital Ticaret Fuarı Kapılarını AçtıÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen ilk Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda sergilenen Akıllı Liman sistemi, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

İlk Kez Çin'de Düzenlenen Küresel Dijital Ticaret Fuarı Kapılarını AçtıÇin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen ilk Küresel Dijital Ticaret Fuarı'nda sergilenen bir akıllı dijital çekim stüdyosu, 12 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hangzhou Zhejiang Güncel Haberler

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