Ilgaz Dağı'nda Yoğunluk Yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk yaşanıyor.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük'ten de ziyaretçi geliyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'nın güzellikleri arasında iyi vakit geçirmek isteyen herkesi bölgeye davet etti.

Kayak merkezinde yoğunluğun devam ettiğini belirten Kaya, "Yarı yıl tatilinin bitmesine rağmen yoğunluk halen devam etmekte. Pistlerimizde yeterli kar var. 14 Şubat'tan sonra yeni kar yağışı bekleniyor, o gelene kadar kar sıkıntımız bulunmuyor. Misafirlerimiz doyasıya kızağa biniyor. Kayakseverler kayak yapıyor, ATV turları yapılıyor. Yine eğlenmek isteyenler DJ eşliğinde halay çekiyor." dedi.

İstanbul'dan tatil için gelen Mehmet Küçükibrahimoğlu da bölgeyi çok beğendiğini anlatarak, "Biz bir faaliyet olarak buraya geldik. Kayak öğrenmeye çalışıyoruz. Bir grup olarak geldik. Tesis olsun ambiyans olsun her şey gayet iyi." diye konuştu.