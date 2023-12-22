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Ilgaz Dağı'nda Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

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Kastamonu kent merkezi ile çevre yolunun Ilgaz Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kastamonu kent merkezi ile çevre yolunun Ilgaz Dağı kesiminde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

Ilgaz Dağı Kastamonu Çankırı Ankara Ulaşım Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

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