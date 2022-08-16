İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞINA 'SINIR' GETİREN DÜZENLEME RESMİ GAZETE'DE

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme yürürlüğe girdi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un geçen günlerde kamuoyu ile paylaştığı araç satışına sınır getiren düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre ikinci el otomobiller ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak. Bugün itibariyle yürürlüğe giren düzenleme, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı, uygulamayı 6 ay uzatabilecek.