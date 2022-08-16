Haber : İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞINA 'SINIR' GETİREN DÜZENLEME RESMİ GAZETE'DE - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞINA 'SINIR' GETİREN DÜZENLEME RESMİ GAZETE'DE

İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞINA 'SINIR' GETİREN DÜZENLEME RESMİ GAZETE'DE

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme yürürlüğe girdi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı içeren düzenleme yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un geçen günlerde kamuoyu ile paylaştığı araç satışına sınır getiren düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre ikinci el otomobiller ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak. Bugün itibariyle yürürlüğe giren düzenleme, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı, uygulamayı 6 ay uzatabilecek.


Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel

Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title