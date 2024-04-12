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İHH, Ramazan Ayında 62 Ülkede 4 Milyon 290 Bin Kişiye Yardım Ulaştırdı

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan ayında 62 ülkede yaptığı yardım çalışmalarıyla 4 milyon 290 bin kişiye destek oldu.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, yıllardır dünyanın çeşitli coğrafyalarında ramazanda yardım çalışmaları yapan vakıf, bu yıl "Ramazan Kardeşliği Çağrı" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı.

İftariyelik ve kumanya dağıtımı yapan İHH, 4 farklı kıtadaki 62 ülkede 4 milyon 290 bin kişiye yardım götürdü.

İHH, 50 bin 310 çocuğa bayramlıklar hediye ederken, bağışçıların zekat, fidye ve fitreleri de ihtiyaç sahibi 20 bin 912 aileye ulaştırıldı.

Gazze ve deprem bölgesindeki yardımlar

Vakıf tarafından Gazze'de 2 milyon 22 bin iftariyelik sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Ramazan ayı boyunca Gazze'ye, içerisinde çeşitli insani yardım malzemelerinin bulunduğu 70 tır gönderildi.

Vakıf, Gazze'nin kuzeyinde 1200, güneyinde ise 1000 çocuğa bayramlık elbise hediye etti.

Türkiye'de de depremden etkilenen 11 ilde toplamda 84 bin 411 gıda kartı ve kumanya kolisi dağıtan vakıf, deprem bölgesinde 27 bin iftariyelik sıcak yemek ikram etti. Ayrıca konteyner kentlerdeki çocuklara yönelik oyun ve etkinlikler düzenlendi.

Vakıf, ramazandan bir ay önce de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 500 kişi kapasiteli bir cami inşa etti.

27 ülkede iftar ve sahur yemeği ikram edildi

Vakıf, ramazan boyunca 27 ülkede toplamda 945 bin 677 iftar ve sahur yemeği ikramında bulundu.

Suriye'de 5 milyon 153 bin 482 ekmek, 1584 hijyen paketi ve 614 bin 500 litre su dağıtımı yapan vakıf, ayrıca 7 ülkede İHH'ya bağlı 33 yetimhanede 2 bin 334 çocuk için iftar ve sahur programı düzenledi.

Kaynak: AA / Güncel

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