İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Kahramanmaraş depremiyle ilgili açıklama yaptı

? İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin birinci yıl dönümünde Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi'nde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, 11 ili etkileyen depremler sonrası yapılan çalışmalara yönelik değerlendirme yapıldı. Yıldırım, 'Bölgeye ilk ulaştığımız andan itibaren sadece arama kurtarma ekipleri değil gönüllü gelen birçok insanın, enkaz altındakileri çıkardıklarını gördüm. Bu da bize ilk kurtarma eğitiminin herkese verilmesi gerektiğini gösterdi' dedi.

Basın toplantısının ardından Tuzla'da yapılan Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi gezildi, ekipler çalışmalara yönelik bilgi verdi. İHH bünyesindeki arama kurtarma köpekleri de gösteri yaptı.

HERKESE İLK KURTARMA EĞİTİMİ VERİLMELİ

Acının çok büyük olduğunu söyleyen İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, 'Halkımız büyük acılar çekti ama 13 milyonun insanın ihtiyaçlarını gördü. Büyük bir dayanışma sergiledi. İlk günden her taraftan STK'lar harekete geçti. Bizler önce arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdik. Türkiye'nin her ilinde yetiştirdiğimiz ekipler var. Ekipler hemen deprem bölgesine intikal etti. Sevindim, gurur duydum. Bölgeye ilk ulaştığımız andan itibaren sadece arama kurtarma ekipleri değil gönüllü gelen birçok insanın, enkaz altındakileri çıkardıklarını gördüm. Bu da bize ilk kurtarma eğitiminin herkese verilmesi gerektiğini gösterdi. Birçok gün içerisinde enkazlardan 800'ün üzerinde sağ insan çıkarıldı. Bu arada gelen yardımların organize bir şekilde dağıtılması için büyük depolar ve koordinasyon merkezleri hazırladık. İHH olarak çok büyük bir altyapı oluşturduk. Barınma ihtiyacı için çadırlar bazı yerlerde de konteyner kentler kurduk. Deprem psikolojisi çok farklı bu alanda da uzmanlarımız sahada çalıştı. Marmara depreminin yaşanması tahmin ediliyor. O nedenle böyle koordinasyon merkezleri oluşturduk. Allah, ülkemizi afetlerden korusun" dedi.

ENKAZDAN VEFAT ETMİŞ VEYA YARALI OLARAK TOPLAM 3 BİN 278 KİŞİ ÇIKARILDI

İHH Afet Yönetimi Biriminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kars ise 6 Şubat depreminin yaşandığı ilk saatlerden itibaren AFAD'ın illerdeki kriz yönetim merkezleri ile koordineli bir şekilde çalışmalarda bulunduklarını belirtti. Kars, 'Ekiplerimiz, 2 bin 156 arama kurtarma görevlisi, 3 arama köpeği, 241 araç ve 38 ekibin ekipman ve malzemesi ile Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere toplamda 8 ilde arama kurtarma operasyonlarına katıldı. İHH Arama Kurtarma Ekiplerimiz tarafından enkazdan vefat etmiş veya yaralı olarak toplam 3 bin 278 kişi çıkarıldı' diye konuştu.

'18 AKREDİTE EKİBİMİZ VAR'

Şu anda İHH'nın Türkiye genelinde 77 ekipte 3 bin 687 arama kurtarma gönüllüsünün bulunduğunu belirten Kars, 'AFAD'ın Ulusal Akreditasyonunu tamamlamış 1 ağır, 2 orta, 15 hafif ekip olmak suretiyle 18 akredite ekibimiz ve 656 personel ve gönüllümüz var. 34 ekibimiz ise, akreditasyon hazırlıklarına devam ediyor. İstanbul, Bursa ve Konya'da olmak üzere 3 Afet Yönetimi ve Koordinasyon Merkezimiz bulunmaktadır. Lojistik hizmet grubumuzda ise 20 akredite personel ile İstanbul'da 2, Konya, Bursa, Kilis ve Reyhanlı'da 1'er adet olmak üzere toplam 6 adet lojistik depomuz mevcut. Şu anda içerisinde bulunduğumuz İHH Emre Yerli Afet Yönetimi ve Lojistik Merkezi de olası bir afet durumunda özellikle İstanbul için gerekli çalışmaları koordine edebilmek amacıyla kuruldu' ifadelerini kullandı.