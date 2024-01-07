İETT Otobüsü Kaza Yaptı: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Esenyurt'ta meydana gelen İETT otobüsü kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüsün hafif ticari araca çarpmamak için yaptığı ani manevra ve tabela direğine çarpması görülüyor.
Kaza, 11.45 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere Metrobüs Durağı, Edirne istikametinde meydana geldi. İETT'ye bağlı 34 KT9712 plakalı, HT29 Kıraç- Esenyurt seferini yapan otobüs, Haramidere Metrobüs Durağı'na yaklaştığı sırada önüne çıkan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaparak tabela direğine çarptı. Kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yan yolda ilerleyen otobüsün şoförünün, aniden yola çıkan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptığı ve tabela direğine çarptığı görülüyor.