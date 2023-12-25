İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2023 yılında 11 ülkede 488 yeni su kuyusu açarak 200 binden fazla kişiyi temiz suyla buluşturdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da külliye, cami, mescit ve ders halkalarıyla eğitim hizmeti veren İDDEF, 2023 yılında onlarca kalıcı eser inşa etti.

Bazı ülkelerde gıda, acil yardım, ramazan ve kurban organizasyonu yapan Federasyon, çatışma ve afet bölgelerindeki mazlum ve mağdur 353 bin kişiye yardım ulaştırdı.

İDDEF, 56 ülke ve 310 bölgede 850 bin kişi için iftar ve sahur, 45 bin çocuk için bayramlık kıyafet, 850 bin 320 kişiye zekat ve fitre, 100 bin aileye de kumanya verdi.

Yıl boyunca toplam 101 bin 921 kurban hissesini 47 ülke ve 300 bölgede 3 milyon 412 bin ihtiyaç sahibine teslim eden, 11 ülkede 488 yeni su kuyusu açan Federasyon, 200 binden fazla kişiyi temiz su ile buluşturdu.

Bu kapsamda Afrika ve Asya'da 4 bin 793 su kuyusu açıldı, medrese, mescit ve cami gibi 44 yeni kalıcı eser yapıldı.

Bugüne kadar toplam 142 projeye imza atan Federasyon, Afganistan'da Deprem Konutları Projesi kapsamında 50 konut, Suriye'de "Kemmune Briket Evleri" Projesi'nde de 80 dairenin inşasını tamamladı.