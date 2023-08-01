İçişleri Bakanı: PKK Teröristi Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride aranan PKK terör örgütü mensubu "Ardem Ararat" kod adlı Sultan Oruç'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma komando birliklerinin kararlı takibi sonucu bugün Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında teröristlerle sıcak temas kurulduğunu belirtti.

Çıkan çatışmada Terörden Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç'un etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 jandarmamızın şehit edildiği, 2 jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."

İçişleri Bakanlığı teröristin katıldığı eylem bilgilerini paylaştı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Ağustos 2020'de Bitlis kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç olabileceğinin değerlendirildiği, ancak bugün yapılan operasyon sonucu etkisiz hale getirilen teröristin Sultan Oruç olduğunun kesin olarak tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, teröristin katıldığı eylemlere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen teröristin Bitlis-Merkez İlçe Hazo Boğazı mevkiinde 8 Temmuz 2017'de 2 jandarma personelinin şehit olduğu ve 1 jandarma personelinin yaralandığı konvoya yapılan EYP'li saldırı, Bitlis-Merkez Çeltikli Sehi Bölgesinde 22 Mart 2018 tarihinde icra edilmekte olan operasyon esnasında 1 Jandarma personelinin şehit olduğu ve 1 Jandarma personelinin yaralandığı EYP'li saldırı ve Bitlis-Merkez Kayalıbağ köyü kırsalında 10 Nisan 2018 tarihinde icra edilmekte olan operasyon esnasında 1 Jandarma personelinin şehit olduğu EYP'li saldırılara katıldığı belirlenmiştir."