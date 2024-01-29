İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya yönelik operasyonlar sonucunda 47 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin yapılan operasyonlar hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, gün boyu devam eden operasyonlarda emniyet mensuplarının 30'dan fazla baskın düzenlediğini ve 47 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "(Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırı) Gün boyu emniyet mensuplarımız 30'dan fazla baskın düzenledi. 47 şahıs gözaltına alındı."