İç Anadolu Kariyer Fuarı Kayseri'de açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'22) açıldı.

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, her insanın karar verme sürecinde elinde yeterli veri yoksa kaygı duygusuyla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi olarak gençlerdeki kaygıyı ortadan kaldırmak için araçlar geliştirdiklerini aktaran Atay, "Gençler kaygılı, hangi gençler kaygılı, Türkiye'deki gençler mi kaygılı? Hayır, genç olmakla ilgili bir şeydir kaygı. Kariyerinizi seçeceksiniz, ondan sonra da eşinizi seçeceksiniz, hayat böyle bir yer. Hayatın her aşamasında karar verme süreci var, bu süreçte elinizde yeterince objektif veri varsa kaygılanmazsınız ama veri, doğru bilgi yoksa kaygı vardır." diye konuştu.

Ofisin projelerine değinen Atay, şöyle devam etti:

"Yetenek Kapısı sistemimizde şu an 7 bin 500 şirket var. 600'ün üstünde açık iş ilanı var. Kaydolduğunuz bu sistem sadece kariyer fuarında size destek olacak bir sistem değil. Bu araç şu anda bizi dünyada gençlere fırsat eşitliği sağlama konusunda, onların kariyerlerine yön verme konusunda, genç istihdamı konusunda bizi dünyanın en ön sıralarına taşıyan bir sistem. Türkiye'deki 204 üniversitenin kariyer merkezi bunu kullanıyor. Şu an bu sistemde 2 bin 104 üniversiteden öğrenci gelmiş, Türkiye Cumhuriyetinin sahip olduğu bu sisteme kayıt olmuş, özgeçmişini bırakmış, staj arıyor, iş arıyor. Bu 2 bin 104 üniversitenin içinde Harvard da var, Çin'den, Pakistan'dan bir üniversite de var. Biz geliştirdiğimiz araçlarla sizi kaygıyla baş başa bırakmıyoruz. Ulusal Staj Programımız var, 44 bin öğrencimiz sadece bu dönemde staj yaptı. Bu yıl başvuru 162 bini geçti, mart sonunda 200 bine ulaşacağımızı düşünüyoruz. Büyük çoğunluğuna staj imkanı sunmuş olacağız."

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirterek, aşıyı geliştiren ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi tebrik etti.

Pandemi döneminin insanlara etkisine değinen Mandal, gelişmiş diye ifade edilen ülkelerin yaşadığı güçlüklere hep birlikte şahit olunduğunu, Türkiye'nin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde nefes alma cihazı başta olmak üzere pek çok konuda süreci örnek şekilde yürüttüğünü dile getirdi.

Gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunan Mandal, "Pandemi döneminden örnek verirsek Türkiye'de şu an aşıya erişim var. Gelişmiş ülkeler olarak ifade ettiğimiz ülkelerde erişim var ama buna karşın aşılanmak istemeyen insanlar da var, birtakım kaygılar da var. Sadece teknoloji tek başına yeterli değil. Teknoloji önemli ama bununla birlikte konunun sosyal ve beşeri bilimler boyutu var. Yükselen teknolojiler var, nanoteknoloji, biyoteknoloji, bulut bilişim, bunlar kolaylaştırıcı, bunları derinlemesine çalışmak gerekiyor. Yoksa teknoloji bağımlılığından ötesine geçmez." diye konuştu.

TEKNOFEST projelerinde yer almanın önemine dikkati çeken Mandal, "Belki yarışmada birinci olmayacaksınız, belki davet edilmeyeceksiniz ama başvurmanızın önünde bir engel yok. Başvurmazsanız başaramazsınız. Bu süreçte önemli anahtar kavramlar, bir hayalinizin olması, bu hayalinizin tutkuya dönüşmesi, bunun için çalışmak ve sabretmek, bunlardan sonra başarı gelecektir. Geleceğe umutla bakıyorum çünkü gelecek sizlerde ve bizim çözüm yöntemlerimiz gelecek için yeterli değil. O yüzden bizim sizlere mevcuttan ve geçmişten daha çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da fuara destek veren paydaş üniversitelere teşekkür etti.

Çalış, fuarı 50 sponsorun desteklediğini, 221 katılımcının fuarda yer aldığını ve 60'dan fazla etkinlik gerçekleştirileceğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kentte gençlere yönelik yaptıkları hizmetlere ilişkin sunum yaptı.

Çeşitli salonlardaki kariyer buluşmalarıyla devam eden fuar yarın sona erecek.