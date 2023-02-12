İç Anadolu'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Niğde'den, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım malzemesi gönderilmeye devam ediliyor.

Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Niğde'den, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım malzemesi gönderilmeye devam ediliyor.

Depremin ilk günü Kahramanmaraş'a giden Hayrat İnsani Yardım Derneği Sivas Temsilciliğinden 12 kişi, bugüne kadar 3 araç ile hem arama kurtarma hem de insani yardım çalışmalarına destek verdi.

Bağışçılardan gelen 10 tır gıda, kışlık elbise, battaniye ve temel ihtiyaçlar ise Kahramanmaraş merkez, Afşin ve Elbistan ilçelerindeki depremzedelere ulaştırıldı.

Memur-Sen İl Temsilciliği de üyeleri arasında yardım kampanyası düzenledi. Bu çerçevede toplanan giyim, ilaç ve gıda malzemelerinin yüklendiği 3 tır, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'a gönderildi.

Yozgat

Yozgat'ın ilçelerinde deprem bölgelerine yardımlar sürerken, Sorgun ilçesinde bir termal otel sahibi, 50 apart dairesini deprem bölgesinden gelen ailelere 2 ay boyunca ücretsiz tahsis etti.

Kırşehir

Kırşehir'de Ankara kara yolunun Ortaköy kavşağındaki polis noktasında, Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından deprem bölgesinden diğer illere geçiş yapan depremzede vatandaşlara çorba ikram ediliyor. Burada açılan stantta vatandaşlar, atkı, bere, su, meyve suyu, kek, simit gibi malzemeleri de temin edebiliyor.

Öte yandan, deprem bölgesinden gelerek kentte misafir edilen depremzede aileler ve çocuklarına, Kırşehir Rehberlik Araştırma Merkezi öncülüğünde rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenleri tarafından destek sağlanıyor.

Niğde

Niğde İl Sağlık Müdürlüğünce 112 Acil Sağlık Merkezi ile UMKE'den oluşan 54 personel ve gönüllü, deprem bölgesine gönderildi.