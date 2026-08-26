İBB Davası’nda 70. gün... İBB soruşturmasının başlatılmasına vesile olan Uğur Güngör savunma yaptı

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 70. gününde savunma yapan müşteki sanık iş insanı Uğur Güngör, Beylikdüzü'ndeki projesi kapsamında kendisinden tadilat ruhsatı karşılığında para ve daire istendiğini ileri sürdü. Güngör, Murat Çalık'ın kendisinden 15 milyon dolar talep ettiğini, daha sonra 13 dairenin Adem Soytekin'e devredildiğini ve 2 dairenin parasının da Fatih Keleş'e götürüldüğünün kendisine söylendiğini iddia etti. Güngör, "Ben kimseyle rüşvet anlaşması yapmadım. Kimseye daireleri isteyerek devretmedim" dedi. Çalık ise Güngör'e önceki beyanları ile duruşmadaki anlatımları arasındaki çelişkileri; 15 milyon dolar, 15 milyon lira ve 15 daire şeklinde değişen rüşvet iddialarını, ruhsat tarihlerini ve tapu devirlerini sorarak "iddialarınız sürekli değişiyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın ikinci duruşmasına İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda devam ediliyor.

Tutuksuz sanıklarının savunmalarının dinlendiği ikinci duruşmanın 6. gününde İBB'ye yönelik soruşturmanın başlatılmasına vesile olan isim iş insanı Uğur Güngör'ün savunması dinlendi.

"İNŞAATI DURDURDULAR, MADDİ ZARARIM BAŞLADI"

Güngör, olayın 2015 yılında Beylikdüzü'nde şirketine ait arsa üzerinde Gül İnşaat ve Gül Kentsel Tasarım ile yaptığı kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle başladığını anlattı.

İnşaat başladıktan sonra Ali Gül ve Zafer Gül'ün mimari projede konut olarak görünen bazı taşınmazları ticari alana çevirmek ve bağımsız bölüm sayısını artırmak istediklerini söyleyen Güngör, buna karşı çıktığını belirtti.

Güngör, müteahhitlerin bunun üzerine inşaatı durdurduğunu ve kendisinin maddi zarara uğradığını söyledi.

"MEHMET MURAT ÇALIK 15 MİLYON DOLAR İSTEDİ"

Güngör, Zafer Gül ile birlikte Beylikdüzü Belediyesi'ne giderek Mehmet Murat Çalık ile görüştüklerini ileri sürdü.

Güngör, Çalık'ın proje değişikliğini öngören tadilat ruhsatının yenilenmesi için kendisinden "toplam 15 milyon dolar" istediğini iddia etti.

Güngör, "Ben de kendisine para vermeyeceğimi söyledim. Aramızda sözlü tartışma başladı. Odayı terk ederken bana 'O odadan çıkarsan bir daha buraya gelemezsin' dedi" ifadelerini kullandı.

Güngör, o sırada Ekrem İmamoğlu'nun da karşı odalarda bulunduğunu, yükselen sesler üzerine dışarı çıktığını ileri sürdü.

"İMAMOĞLU'NUN HABERİ OLMADAN YAPILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Müteahhitler Ali Gül ve Zafer Gül'ün kendisinden önce Mehmet Murat Çalık ile anlaştığını sonradan anladığını öne süren Güngör, kendisinin mülk sahibi olması nedeniyle imar tadilatları için imzasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Güngör, Çalık ile arasında HTS kaydı bulunmadığını ancak Ali Gül ve Zafer Gül'ün Çalık ile çok sayıda görüşme kaydı bulunduğunu ileri sürdü.

İmar planı değişikliği ve bağımsız bölüm sayısına ilişkin değişikliklerin belediye başkanının onayı olmadan gerçekleşemeyeceğini savunan Güngör, "Bunun da Ekrem İmamoğlu'nun haberi olmadan yapılmayacağını düşünüyorum" dedi.

"13 DAİREYİ ADEM SOYTEKİN'E DEVRETTİM, 2 DAİRENİN PARASININ FATİH KELEŞ'E GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER"

Güngör, inşaatın durduğu süreçte Ali Gül ve Zafer Gül'ün kendisine belediyeye 15 daire verileceğini ve bunun karşılığında tadilat ruhsatının değiştirileceğini söylediklerini öne sürdü.

Bunu kabul etmediğini ancak ekonomik olarak zor durumda kalmasının ardından ortak tanıdıkların devreye girdiğini belirten Güngör, 13 dairenin tapusunu Adem Soytekin'e devrettiğini söyledi.

Güngör ayrıca 2 dairenin parasının dönemin avukatı Oğuzhan Güney, Davut Akay ve Zafer Gül aracılığıyla Fatih Keleş'e götürüldüğünün kendisine söylendiğini iddia etti.

"BEN RÜŞVET VEREN DEĞİL, MAĞDURUM"

İlk şikayeti hakkında takipsizlik kararı verildiğini, buna itiraz ettiğini ve hukuk mücadelesini sürdürdüğünü söyleyen Güngör, dosyadaki hukuki nitelendirmenin yanlış olduğunu savundu.

Güngör şöyle konuştu:

"Ben kimseyle rüşvet anlaşması yapmadım. Kimseye daireleri isteyerek devretmedim. Belediye başkanı ve bu işleri takip eden görevlilerin bana baskı yaparak icbar suretiyle irtikap suçunu işlemesi, daha sonra Zafer Gül, Ali Gül ve Adem Soytekin'in birlikte anlaşarak beni dolandırmaları sonucunda ben mağdur edildim."

Güngör, devam eden ticaret davasını da hatırlatarak zorla elinden alındığını ileri sürdüğü taşınmazlar hakkında müsadere kararı verilmemesini talep etti.

ÇALIK'TAN İLK SORU: İNŞAAT ALANI ARTMADIYSA RÜŞVETİN KARŞILIĞI NEYDİ?

Güngör'ün savunmasının ardından Mehmet Murat Çalık soru yöneltti.

Çalık, Güngör'ün ilk ifadelerinde rüşvetin karşılığını ilave ticari alan oluşturulması ve inşaat alanının artırılması şeklinde anlattığını, ancak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında toplam inşaat alanının yaklaşık 1070 metrekare azaldığının tespit edildiğini söyledi.

Çalık, "İnşaat alanının arttırıldığı iddianızı hangi belgeye dayandırmıştınız? İnşaat alanının artmadığını öğrendikten sonra rüşvetin karşılığına ilişkin anlatımınızı neden değiştirdiniz?" diye sordu.

Güngör ise söz konusu tespitin belediye çalışanlarının gönderdiği yazıya dayandığını savunarak, ticari alanın artırıldığı yönündeki iddiasının devam ettiğini söyledi.

ÇALIK: 13 DAİRE, 15 DAİRE, 15 MİLYON… BU ÇELİŞKİNİN SEBEBİ NE?

Çalık, Güngör'ün farklı tarihlerde verdiği ifadeleri karşılaştırarak rüşvet miktarına ilişkin anlatımların değiştiğini savundu.

Çalık, "İlk ifadenizde 13 adet bağımsız bölüm dediniz. İki ay sonra 13 daire ve 2 daire parası dediniz. Ardından 15 milyon dediniz, ardından 15 daire dediniz, az önce huzurda da 15 milyon dolar dediniz. Bu çelişkinin sebebini nasıl açıklıyorsunuz?" diye sordu.

Güngör, 13 dairenin tapu kayıtlarında sabit olduğunu, 2 dairenin parasının ise elden verildiğini ileri sürdü.

"2 dairenin parasını açıktan aldığın için bunu nasıl ispatlayacaktık?" diyen Güngör, 15 milyon doların başlangıçta talep edilen rakam olduğunu, pazarlık sonunda fiilen verilenlerin farklılaştığını söyledi.

Güngör ve Çalık arasında tartışma yaşandı. Güngör Çalık'a doğrudan bir iddia yöneltti; AKM'de görüştüklerini söyleyen Güngör, Çalık'ın kendisine, "5 ya da 6 daire aldık, diğerini bilmiyoruz, haberimiz yok" dediğini ileri sürdü. Çalık ise bunu reddederek, "Benim öyle bir ifadem yok. '5-6 tanesini biz aldık' gibi bir ifadem yok. Kayıtlara geçmesi açısından söyleyeyim" dedi.

ÇALIK: RÜŞVETSE 4 DAİRE NEDEN GERİ VERİLDİ?

Çalık, Güngör'ün 13 dairenin rüşvet karşılığında Adem Soytekin'in şirketine devredildiği iddiasını hatırlatarak, bu dairelerin 4'ünün daha sonra Ali Gül ve Zafer Gül'ün şirketlerine geri döndüğünü söyledi.

Çalık, "Şayet iddia ettiğiniz gibi bu 13 daire rüşvet parası ise neden 4 tanesi geri iade edildi?" diye sordu.

Güngör ise kendisinin tam olarak bu nedenle dolandırıldığını savundu ve "Bunu ortaklarıma sormak lazım ama ben dolandırıldığımı söylüyorum. Diğerleri de anlaşarak sizi de alet ederek beni dolandırdılar." ifadesini kullandı.

ÇALIK: 15 MİLYON DEDİNİZ AMA TAPU DEĞERİ 3 MİLYON 950 BİN TL

Çalık, Güngör'ün daha önce 13 dairenin piyasa değerinin 15 milyon TL civarında olduğunu söylediğini hatırlattı.

Tapu kayıtlarındaki satış değerlerini tek tek sıralayan Çalık, 5 dairenin 350 bin, 4 dairenin 300 bin, 4 dairenin ise 250 bin liradan gösterildiğini ve toplam bedelin 3 milyon 950 bin TL olduğunu söyledi.

Çalık, "Rakamlar konusunda mahkemeyi yanılttığınızı düşünüyorum" dedi.

Güngör ise tapu değerleri ile gerçek piyasa değerlerinin aynı olmadığını savundu.

"RUHSAT SİZİN DÖNEMİNİZDE Mİ ALINDI?" TARTIŞMASI

Çalık, projenin ruhsat geçmişini de Güngör'e tek tek sordu.

2006 ve 2010 tarihli ruhsatları hatırlatan Çalık, 22 Ekim 2015 tarihinde, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde de tadilat ruhsatı alındığını belirtti.

Güngör, söz konusu ruhsat işlemlerini Gül İnşaat ve Gül Kent'e verdiği vekalet üzerinden yürüttüğünü söyledi.

Çalık'ın "Talep uygunsuz muydu, imara aykırı mıydı?" sorusuna Güngör, ticari alan ve bağımsız bölüm yoğunluğunun değiştirildiğini savundu.

Güngör'ün ruhsat dönemine ilişkin soruları üzerine Çalık, "Ben ruhsat işlerine bakmıyordum Uğur Bey" dedi.

Güngör bunun üzerine "Ha, bakmıyordunuz. O zaman niye savunmasını yapıyorsunuz bilmediğiniz…" diye karşılık verdi.

Çalık, "Ben savunma yapmıyorum, soru soruyorum" dedi.

"RUHSAT ALINDIKTAN 21 AY SONRA NEDEN DAİRE DEVRİ YAPTINIZ?"

Çalık, konutların bir bölümünün ticari alana dönüştürülmesinin 22 Ekim 2015 tarihli tadilat ruhsatında zaten onaylandığını savunarak, Güngör'e neden 21 ay sonra, 21 Temmuz 2017'de daire devir protokolü imzaladığını sordu.

Güngör, bu sorunun cevabını Ali Gül ve Zafer Gül'ün vermesi gerektiğini söyledi ve "Ne bileyim ben? Bunu onlara soracaksınız. Geldiler, benden bu talepte bulundular. Ondan sonra verdik." dedi.

Mahkeme Başkanı'nın süreçleri müteahhitlerin takip edip etmediğini sorması üzerine Güngör, "Evet efendim. Vekaletnamem vardı, onlar takip etti. Daha sonra kötü niyetle kullandıkları için vekaletten azlettim" dedi.

"524 GÜN İÇİN SAVUNUYORUM UĞUR BEY"

Çalık, Güngör'ün proje tadilatı sürecinde belediyeye çok sayıda dilekçe verdiğini ve işlemlerin yapılmamasını istediğini söyledi.

Güngör ise Çalık'ın Gül ailesinin pozisyonunu savunduğunu ileri sürerek, "Bu kadar savunmanızı gerektirecek ne var anlayamadım" dedi.

Çalık'ın yanıtı, "524 gün için savunuyorum Uğur Bey" oldu.

Güngör, "Yapmasaydınız…" diye karşılık verdi.

Çalık, "Neyi yapmasaydım? Mahkeme heyetinin yerine koymayın kendinizi. Değerlendirmeyi mahkeme heyeti yapsın" dedi.

ÇALIK: 19 MART'TAN SONRA ANLATIMLARINIZIN TANIMI DEĞİŞİYOR

Çalık, Güngör'ün farklı tarihlerde verdiği ifadeler arasında değişiklik bulunduğunu savunarak, özellikle 2024 ve 2025 tarihli beyanlarda yeni unsurların ortaya çıktığını söyledi.

Çalık, 15 daire, 15 milyon TL ve 15 milyon dolar şeklindeki rakam farklılıklarını yeniden gündeme getirmek isteyince Mahkeme Başkanı, bu konunun daha önce sorulduğunu belirterek sorunun tekrar edilmemesini istedi.

TARİH ÇELİŞKİSİ: ANLAŞMA OCAK 2017'DEYSE ÖDEME NASIL AĞUSTOS 2016'DA YAPILDI?

Çalık, Güngör'ün 10 Mart 2025 tarihli beyanında kendisinin yanına tapu devirlerinden yaklaşık 6-7 ay önce geldiğini söylediğini hatırlattı.

Tapu devirlerinin 24 Temmuz 2017'de yapıldığını belirten Çalık, buna göre görüşmenin Aralık 2016 veya Ocak 2017'ye denk gelmesi gerektiğini söyledi.

Çalık, aynı beyanda "ikinci ödemenin" 22 Ağustos 2016 tarihinde Fatih Keleş'e götürüldüğünün ileri sürüldüğünü belirterek, "Aralık 2016 veya Ocak 2017'de yapıldığını söylediğiniz anlaşmanın ikinci ödemesi nasıl oluyor da Ağustos 2016'da yapılmış oluyor?" diye sordu.

Güngör ise önce senetlerin verildiğini, 2 dairenin parasının ödendiğini ve daire devirlerinin ekonomik baskılar nedeniyle daha sonra gerçekleştiğini savundu.

Mahkeme Başkanı, tartışmanın uzaması üzerine bu başlığın geçilmesini istedi.

Çalık, sorgusunun sonunda Güngör ile odasında yaşandığını söylediği görüşmeyi kendi açısından anlattı.

Çalık, Güngör'ün müteahhitlerle birlikte proje tadilatını sunmak için geldiğini, projede 17 bin metrekare fazla inşaat bulunduğunu ve bunun belediye tarafından onaylanamayacağını kendisine söylediğini belirtti.

Çalık, Güngör'ün kendisine Büyükçekmece'de oteli olduğunu söylediğini ve hafta sonu için spa ve yat davetinde bulunduğunu savundu.

Çalık şöyle konuştu:

"Bana 'Bunu yapmak zorundasın, yoksa seni savcılığa suç duyurusunda bulunurum' dedi. Ben de odamdan kovdum beyefendiyi. Olay bu."

Böylece Güngör'ün "15 milyon dolar talep edildi, tartışarak odadan çıktım" şeklindeki anlatımına karşı Çalık, para talebinde bulunmadığını, aksine mevzuata aykırı olduğunu söylediği proje talebini reddettiği için tartışma yaşandığını savundu.

Ardından duruşmaya ara verildi.

Kaynak: ANKA