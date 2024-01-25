İBB Başkan adayı Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda konuştu: (3)

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisini şehre kazandıracaklarını belirterek, "Bu sayede sadece içme sularımızı değil Marmara Denizi'mizin de kaderini değiştireceğiz. 5 yılın sonunda Marmara Denizi'mize bir damla atık su gitmeyecek." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda konuşan Kurum, ilk defa duyuracakları yeni projeleri anlattı.

Kurum, bu müjdeyi ilk kez burada paylaştığına dikkati çekerek, "Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üreterek dönüşüme girecek yuva sahiplerine çok düşük fiyatlarla kiralayacağız. Bu projemizden 39 ilçemiz faydalanacak, konutlar kesinlikle satılmayacak, ihtiyaç duyan tüm hemşehrilerimize çok uygun bedellerle kiralanacak." diye konuştu.

Böylece, İstanbul'da yaşanan yüksek kira fiyatlarına karşı düşük gelir grubundaki kişileri korumuş olacaklarını anlatan Kurum, "39 ilçemizin tamamına ve en riskli mahallelerimizden başlamak üzere kentsel dönüşüm ofisleri kuracağız. İstanbul'umuzda merkezi Afet Risk Yönetimi Sistemi'ni hayata geçireceğiz. Afet olduğunda hangi adımları atmamız gerektiğini anlık olarak bileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kurum, İstanbul'un her sokağını, her binasını görebilecekleri "İstanbul Dijital İkizi"ni hayata geçireceklerini dile getirerek, 39 ilçede bulunan toplanma alanlarının alt ve üstyapılarını afete hazır hale getireceklerini belirtti.

Toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet verilecek

Afet sonrasında 6 saat içinde hizmetlerin kurulacağını anlatan Kurum, vatandaşların normal zamanlarda kreş ya da kütüphane olarak gördüğü alanların, afet zamanında mobil sağlık araçları, jeneratör, yemekhane ve barınma üniteleriyle birer geçici yaşam alanı olarak kullanılacağını dile getirdi.

Kurum, afet zamanında toplanma alanlarına ilişkin, "İstanbul'un her yerinde yapacağımız tüm toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet vereceğiz. Atatürk Havalimanı'na yeni bir afet yönetim merkezi kuracağız. Bu merkezde mevcut tam donanımlı hastane kompleksimizden yardım ve tıbbi malzemenin lojistiğine kadar, afet anında en çok ihtiyaç duyulan hava, kara ve deniz yollarına bağlantı noktaları yer alacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 9 noktada afet müdahale merkezi

Lojistiği yönetmeleri gerektiğini vurgulayan Kurum, İstanbul'da 6 yeni lojistik destek merkezi kuracaklarını söyledi.

Kurum, "Toplam sayıyı 7'ye çıkaracağız, olası afet durumunda İstanbul'un tüm gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacını kesintisiz olarak buralardan sağlayacağız. İtfaiye, tıbbi ünite ve iletişim altyapısına dair tam 9 noktada afet müdahale merkezlerimizi kuruyoruz." diye konuştu.

Kente 2 yeni acil durum hastanesi

Murat Kurum, İstanbul'da 2 acil durum hastanesinin olduğunu belirterek, "Ek olarak İstanbul'u biri Arnavutköy'de diğeri Pendik'te olmak üzere iki yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız." dedi.

Kurum, Anadolu ve Avrupa yakalarında dörder adet olmak üzere afet zamanlarında acil müdahale ekiplerinin konaklayacağı, normal zamanlarda da kalacak yer bulamayan hasta yakınlarının ücretsiz faydalanacağı 8 hasta yakını konaklama merkezinin de hemen inşa edileceğini dile getirdi.

Afet Farkındalık Akademisi kurulacak

Afet konusunda eğitimin şart olduğunu vurgulayan Kurum, "Afet Farkındalık Akademisi'ni kurarak tüm İstanbulluların bu farkındalığa erişmesini ve günlük yaşamlarında bu süreci depremi odağına almak suretiyle bu bilinçle hareket etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, iklim değişikliği kaynaklı afetlerle mücadeleyi de yenilikçi planlamayla gerçekleştireceklerini dile getirerek, bu konuya dair çalışmaları ilerleyen günlerde düzenleyecekleri başka bir tanıtım toplantısıyla paylaşacaklarını kaydetti.

"Haksız yere işten çıkarılan emekçilerimizi geri alacağız"

Kurum, kendilerinin söz verip de gerçekleştiremeyecekleri hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

Haksız yere işten çıkarılan emekçileri geri alacaklarını dile getiren Kurum, "Hani 'adalet' diyorlar ya biz onlar gibi adaletsiz olmayacağız. Hiç kimseyi haksız yere işten çıkarmayacağız." şeklinde konuştu.

0-6 yaş çocuklar ile anne-babalara ücretsiz ulaşım hakkı

İBB Başkan adayı Murat Kurum, gece ve hafta sonları çalışan aileler için müjde vereceğine dikkati çekerek, her mahalleye çocuklar için kreş hizmeti götüreceklerini, polisler, doktorlar, hemşireler ve tüm gece emekçileri için 7 gün 24 saat nöbetçi kreş hizmeti vereceklerini söyledi.

Aile Kart ile şu an 0-4 yaş çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceklerini belirten Kurum, "Artık hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz hem de babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz." dedi.

"İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100'er bin lira hibe vereceğiz"

Kurum, İstanbul'da su kullanımı konusunda adaleti sağlamakta kararlı olduklarına, bunun için de hane halkı sayısı esas alınarak adaletli su tarifesi uygulayacaklarına işaret etti.

Kişi başı gelirin arttığı, herkesin ürettiği, hane ekonomisinin güçlendiği bir İstanbul istediklerini anlatan Kurum, "İstanbullu kadınlar, artık bu şehrin işveren kadınları olacaklar. Hangi sektörde yer almak isterlerse onların yanlarında olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100'er bin lira hibe vereceğiz. Burada kadınlarımız üretecek, istihdama katkı sağlayacak, ev ekonomisine, İstanbul'a katkı sağlayacak. O ürünleri pazarlamasında da yine onlara destek vereceğiz." diye konuştu.

İlköğretim öğrencilerine beslenme ve ücretsiz ulaşım desteği

İlkokul çağındaki çocuklar için okullara beslenme desteği vereceklerini belirten Kurum, ilköğretim öğrencilerine ulaşımı tamamen ücretsiz yapacaklarını ifade etti.

Murat Kurum, okulların hijyenik ve güvenli olacağını, Büyükşehir Belediyesi olarak okulların temizlik ve güvenlik görevlisi ile ilgili tüm taleplerini yerine getireceklerini kaydetti.

Gençlere "Ulaşımda yüzde 40 indirim", öğrencilere "yılda 2 kez otobüs bileti" müjdesi

Gençlerle ilgili projelerine de değinen Kurum, müjdelerini şöyle sıraladı:

"İstiyoruz ki bu şehri, 'Gençlerin İstanbul'u yapalım. İstanbul'umuzu gençler ve üniversiteliler için doyasıya yaşayacağımız bir şehir haline getirelim. Bu şehri eğitim almanın, üniversite okumanın çok keyifli olduğu bir şehir haline getireceğiz. Gençlerimize İstanbulkartı'ndaki seyahat hakkı noktasında, -onlar söz verdiler, tutmadılar- biz 1 Nisan sabahı gençlerimize yüzde 40 ulaşımda indirim yapacağız. Yine, belediyemizin sosyal ve spor tesisleri de yüzde 50'ye varan indirimle gençlerimizin emrinde olacak."

Murat Kurum, hiçbir gencin anne, baba ve kardeş hasreti çekmeyeceğini, memleketine giden öğrencilerin yılda 2 defa olmak üzere otobüs biletlerinin yarısını Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin karşılayacağını kaydetti.

"İlk defa evlenen kardeşlerimize 50 bin lira beyaz eşya yardımı yapacağız"

İBB Başkan adayı Murat Kurum, kış geldiğinde öğrencilerin masraflarının arttığına işaret ederek, kendilerinin de öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğal gaz desteği vereceklerini söyledi.

Bu şehirde yaşamanın, aile kurmanın zor olmayacağını, bu kentin endişe değil mutluluk vereceğini vurgulayan Kurum, "Bu hedefle yeni evlenecek genç kardeşlerimizi de unutmayacağız. İlk defa evlenen kardeşlerimize 50 bin lira beyaz eşya yardımı yaparak yanlarında olacağız." dedi.

"İlk iş-İstanbul" Projesi'yle gençlere iş imkanı sağlanacak

Murat Kurum, gençlerin istihdama katkı sunmasını istediklerini ve iş kurmalarına ön ayak olacaklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"'Sermayeyi nereden bulacağım?' derdini bitireceğiz. 'İlk işim' kampanyası ile 'İşini belirle, desteği al' diyeceğiz. İş kolunu belirleyen ve eğitimini alan girişimcilerimize belediyeden 100 bin lira hibe vereceğiz. İstanbul'un en merkezi alanlarında 'İlk ofisin bizden' uygulaması ile birlikte genç girişimcilerimize, tam 100 bin kardeşimize, tam donanımlı, paylaşımlı ofisler sağlayacağız. Gençlerimiz burada hem mesleklerini icra edecek hem de sıcacık ortamında toplantılarını yapabilecekler. 'İlk iş-İstanbul' Projesi'yle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, 'Ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum.' diyen gençlere iş imkanı sağlayacağız. Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize, bu yıl tam 10 bin lira olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim bursu desteği vereceğiz."

Üniversite öğrencilerinin İstanbullularla iç içe olmasını, tüm İstanbul'un bir, beraber olmasını istediklerini söyleyen Kurum, "Bu manada da saatliği 200 lira, üniversite öğrencilerimizin yarı zamanlı olarak İstanbul halkına vereceği desteklerle birlikte onların da harçlıklarına, gelirlerine katkı sağlayacak projeyi hemen hemen her alanda yapıyor olacağız." şeklinde konuştu.

"3 büyük yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracağız"

Yaşlı ve engellilerle ilgili projelerine de değinen Kurum, iki yakada 3 büyük yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracaklarını bildirdi.

E-sağlık takip sistemiyle yaşlıların her adımında yanında olacaklarını, 75 yaş üstü yaşlıları on-line takip edeceklerini anlatan Kurum, evde yemek ve temizlik desteği ile 7/24 saat yaşlıların emrinde olacaklarını söyledi.

Kurum, bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için de geçici bakım hizmeti vereceklerini kaydetti.

İhtiyaç sahibi emeklilere 2 bin 500 lira destek ödemesi

Emeklilere bir müjdesinin olduğunu dile getiren Kurum, "İhtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay İstanbulkartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız. Biz, emeklilerimizin her anında hep yanlarında olacağız." dedi.

İçinde müzik okulunun da yer aldığı Madde Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Köyü'nü kuracaklarını belirten Kurum, ayrıca 10 yeni engelsiz yaşam merkezi kuracaklarını dile getirdi.

Kurum, engelsiz spor branşlarının sayısını artıracaklarını anlatarak, İstanbulkart'la engellilere avantajlı hizmetler sunacaklarını ve engelli istihdamını arttıracaklarını söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş, usta-çırak ilişkisi bitmek üzere olan işlerde iş garantili zanaatkar eğitimleri vereceklerini belirten Kurum, İSMEK'i özüne döndürüp müfredatını zenginleştireceklerini, böylelikle İstanbul'da meslek sahibi olmak isteyip de kolunda altın bileziği bulunmayan kimsenin kalmayacağını dile getirdi.

Sözleşmeli ve özel okul öğretmenlerine indirimli ulaşım

Öğretmenlere seslenen Kurum, "Bundan sonra özel okul ve sözleşmeli öğretmenlerimize de indirimli ulaşım desteği vereceğiz." diye konuştu.

Kurum, "Hababam Sınıfı" filmleriyle özdeşleşen Ahmet Ratıp Paşa Köşkü Çamlıca Kız Lisesi binasını ihya edip öğretmenlerin faydalanacağı sosyal tesis haline getireceklerini belirtti.

"Sürdürülebilir su yönetimi" vaadi

İstanbullulara "Sürdürülebilir su yönetimi" vadettiğini dile getiren Kurum, iklim değişikliğine bağlı olarak tüm dünyada afetlerin sıklığı ve şiddetlerinin arttığına, su kaynaklarının günden güne azaldığına dikkati çekti.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin İstanbul'a tek 1 metreküp yeni su kaynağı kazandırmadığını ifade ederek, İstanbul'un su kaynakları geliştirilmediği gibi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

"İstanbul'un su kapasitesini yüzde 21 oranında arttıracağız"

Mevcut İBB yönetiminin Marmara Denizi'ne dair söz verilen hiçbir adımı atmadığına işaret eden Kurum, şunları söyledi:

"Haliç'i ve Marmara'yı koruyacak olan Silahtarağa İleri Atık Su Arıtma Tesisi Projesi'ni göreve gelir gelmez durdurdular. Üstelik bunu garip bir temel atmama töreni ile yaptılar. İşte buradan İstanbullulara söz veriyorum. Göreve gelir gelmez, ilk işimiz Silahtarağa Tesisi'ni İstanbul'un şanına yaraşır bir temel atma töreniyle başlatacağız. Haliç'imizi, İstanbul'umuzu yeniden eski günlerine kavuşturacağız. Bununla kalmayacağız. 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisimizi bu şehre kazandıracağız. Bu sayede sadece içme sularımızı değil Marmara Denizi'mizin de kaderini değiştireceğiz. 5 yılın sonunda Marmara Denizi'mize bir damla atık su gitmeyecek."

Kurum, 6 yeni içme suyu barajı ve 64 yeni su deposu kuracaklarını belirterek, "27 içme suyu terfi istasyonunu hizmete alacağız. 700 kilometre isale hattını şehrimizin ihtiyacı olan bölgelerine kazandıracağız ve bu sayede İstanbul'un su kapasitesini 5 yılda tam yüzde 21 oranında arttıracağımızın ve 'su sorunu yaşanmayacak bir İstanbul' sözünü veriyoruz." dedi.

(Sürecek)