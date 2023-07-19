HSK, 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcıyı kapsayan kararnameyi yayımladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı ana kararnamesi tamamlandı. Kararnameyle birlikte birçok ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı ana kararnamesi tamamlandı.

Kararname, HSK'nin internet sitesinden yayımlandı. Kararnameyle Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van ile 38 ilçenin Cumhuriyet başsavcıları değişti.

2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayımlandı. Kararla 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Buna göre Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya'nın yerine Aydın Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak atandı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya ise Mersin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. - AĞRI