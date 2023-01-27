Hong Kong'un Finans Piyasası Tavşan Yılı'nda Büyük Sıçrama Kaydetmeye Hazır

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümetinin Finans Sekreteri Paul Chan, Çin ana karasıyla Hong Kong arasında insan, lojistik ve sermaye akışları daha aktif hale geldikçe ve HKSAR hükümeti ülkenin desteğiyle finans sektörünün ivmesini güçlendirmek için çaba gösterdikçe,...

Çin'in güneyindeki Hong Kong'da, Hong Kong Borsalar ve Takas Ltd. Şti (HKEX) meydanındaki heykeller görülüyor, 31 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wu Xiaochu/Xinhua)

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümetinin Finans Sekreteri Paul Chan, Çin ana karasıyla Hong Kong arasında insan, lojistik ve sermaye akışları daha aktif hale geldikçe ve HKSAR hükümeti ülkenin desteğiyle finans sektörünün ivmesini güçlendirmek için çaba gösterdikçe, altın ve gümüş sektörünün büyük başarılar yakalayacağına inandığını söyledi.

HONG KONG, 27 Ocak (Xinhua) -- Hong Kong Borsalar ve Takas Ltd. Şti (HKEX), Perşembe günü Tavşan Yılı'nın ilk işlem günü vesilesiyle, 2020 yılından beri ilk kez bir canlı açılış töreni düzenledi.

Hong Kong'da hisse senetleri ve altın Perşembe günü değer kazanırken gösterge niteliğindeki Hang Seng Endeksi 341,72 puan artışla 22.386,37 puandan açıldı, altının değeri ise Cuma günkü kapanışına kıyasla 198 Hong Kong doları artışla taeli (1 tael= 37,51 gram) 18.088 Hong Kong dolarına ulaştı.

Hong Kong'un altın borsası işletmeci kuruluşu olan Çin Altın ve Gümüş Borsası Derneği de Perşembe günü canlı bir açılış töreni gerçekleştirdi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümetinin İdareden Sorumlu Baş Sekreteri Chan Kwok-ki, törende yaptığı konuşmada Hong Kong'un uluslararası finans merkezi statüsünün çok sağlam olduğunu ve parlak bir geleceğe sahip olduğunu söyledi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) hükümetinin Finans Sekreteri Paul Chan, HKEX'in açılışında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, Hong Kong'un finans piyasalarının büyük bir direnç göstererek düzenli ve istikrarlı bir şekilde işlediğini söyledi. Chan, Hong Kong borsasının Tavşan Yılı'nda yeni bir düzeye sıçrayacağına inandığını da dile getirdi.

HKEX İcra Kurulu Başkanı (CEO) Nicolas Aguzin, Hong Kong'un İlk Halka Arz (IPO) piyasasının geçen yılın ikinci yarısında toparlandığını ve bu yılın başından bu yana 10 yeni hissenin borsada işlem görmeye başladığını söyledi. Ayrıca halka arz edilmeyi bekleyen yaklaşık 100 yeni hisse senedi bulunuyor.

Aguzin, HKEX'in Çin sermayesinin küreselleşmesine yardımcı olmaya, uluslararası yatırımcılara Çin'de fırsatlar sunmaya, Hong Kong pazarının çekiciliği, canlılığını ve çeşitliliğini artırmanın yollarını bulmaya devam edeceğini belirtti.

Hong Kong'un Hang Seng Endeksi Perşembe günü 522,13 puan ya da yüzde 2,37 artışla 22.566,78 puanda kapandı. (1 ABD doları=7,83 HK doları)