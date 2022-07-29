HONG KONG - Konser sırasında sahneye düşen dev ekran, bir dansçıyı ezdi
Hong Kong'da Mirror grubunun konser verdiği gösteri sırasında sahne üstünde asılı dev LED ekran, doğrudan grup üyelerinden birinin üzerine düştü.
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Hong Kong'da Mirror grubunun konser verdiği gösteri sırasında sahne üstünde asılı dev LED ekran, doğrudan grup üyelerinden birinin üzerine düştü. Kazada ağır yaralanan ve durumunun ciddi olduğu öğrenilen Mirror grubu üyesi, hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında LED ekranı tutmaya çalışan bir başka dansçı da hafif yaralandı.
AA / Güncel