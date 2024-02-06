Türkevi Araştırmalar Merkezi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hollanda'dan Türkiye'ye gönderilen yardımları ele alan "Hollanda- Türkiye Dayanışması Araştırması" başlıklı raporu yayımladı.

Amsterdam Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör, "Hollanda- Türkiye Dayanışması Araştırması" başlıklı araştırmanın sonuçlarını, Hollanda'daki Türklerin kurduğu STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla paylaştı.

"Asrın felaketi" olarak anılan Kahramanmaraş depremlerinin, Hollanda'daki Türk toplumunu da derinden sarstığını dile getiren Güngör, depremden etkilenen bölgelerde yardım faaliyetlerinde yer alan Hollanda Diyanet Vakfı (HDV), Hollanda İnsani Yardım Vakfı (İHHNL), Türk Girişimciler Derneği (TOVER), Hollanda İşadamları Derneği (HOTİAD), Kümbet Vakfı, Hollanda Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), BM Sigorta ve Azerbaycan Türk Kültür Derneği gibi bazı sivil toplum kuruluşları ile mülakatlar yaptıklarını belirtti.

Hollanda- Türkiye ikili ilişkilerinin önemine dikkati çekilen raporda, asrın felaketinde, Türkiye ile dayanışma için Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi'nin (USAR) Hatay'a gönderildiği, Hollanda'daki bazı belediye ve kiliselerde İstiklal Marşı çalınarak bayrakların yarıya indirildiği, bazı köprüler ve binaların kırmızı renkle ışıklandırıldığı, Temsilciler Meclisinde saygı duruşunda bulunulduğu, Hollandalı siyasetçilerin yardım toplama merkezlerini ziyaret ettiği, ulusal yardım kampanyası başlatıldığı ve gelirleri bu fona aktarılmak üzere yardım maçı, bağış gecesi ve konser gibi etkinliklerin yapıldığı kaydedildi.

Hollanda medyasının ve devlet kurumlarının, deprem sürecini yakından takip ederek toplanan yardımların artmasına aracılık ettiği aktarılan raporda, bu durumun birlik ve insani duyguları pekiştirerek iki ülke arasındaki iyi ilişkileri daha da güçlendirdiği ifade edildi.

Türkiye'nin Hollanda'daki misyon şefliklerinin başarılı bir organizasyon ve işbirliği içerisinde toplanan yardımları deprem bölgesine ulaştırdığı vurgulanan raporda, Türk STK'lerin kendi arasında ve Hollandalı STK ile işbirliğini artırması, yardımların Türkiye'ye sevki noktasında depremden etkilenen belgelerdeki STK'ler ile işbirliğinin geliştirilmesi ve özellikle Hollanda'nın ulusal yardım kampanyası Giro555 hesabında toplanan 127 avro yardımın yerine ulaştırılmasına ilişkin sürecin yakından takip edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Hollanda'daki Türk toplumunun temsilcilerinin yer aldığı toplantı, toplanan yardımların takip edilmesi için atılması gereken adımlar kararlaştırılarak sona erdi.