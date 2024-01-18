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Hollanda'da Filistin'e Destek İçin Oturma Eylemleri Düzenlendi

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Hollanda'nın farklı kentlerindeki büyük tren istasyonlarında, Filistin'e destek için oturma eylemleri düzenlendi.

Hollanda'nın farklı kentlerindeki büyük tren istasyonlarında, Filistin'e destek için oturma eylemleri düzenlendi.

Merkez niteliğindeki Utrecht'teki tren istasyonunda toplanan göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak "ateşkes" çağrısı yaptı.

Eylemciler, İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle Hollanda hükümetine tepki gösterdi.

Ellerinde "Çocukları ve hastaneleri bombalamayı durdur", "Filistin için adalet" ve "Şimdi ateşkes" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak", "Gazze ağlama, Filistin hiçbir zaman ölmeyecek" ve "Hollanda utanç verici, ellerin kanlı" sloganları attı.

Göstericiler, oturma eyleminin ardından belediye binasının önüne kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra eylemi sonlandırdı.

Hollandalı gösterici Leonie van Bruggen, AA muhabirine, istasyonda yapılan oturma eylemleri ile ateşkes çağrısında bulunarak insanları Gazze'de olup bitenler konusunda bilgilendirdiklerini söyledi.

Van Bruggen, yavaş da olsa eylemlerin etkili olduğunu belirterek, "İlk başlarda durum medyaya özellikle İsrail perspektifinden yansıyordu. Şimdi Filistin'deki duruma giderek daha fazla ilgi gösterildiği ve daha fazla insanın bu harekete katıldığı görülüyor." dedi.

Hollanda hükümetine ateşkes çağrısında bulunan van Bruggen, "Eylemlere devam edeceğiz. Ta ki bir şeyler gerçekten değişene kadar." ifadesini kullandı.

Yahudi asıllı Gus Ootjers da Gazze'de yaşananların korkunç olduğunu vurgulayarak, "Yaşanan acıların sonu gelmiyor. Bu görüntüleri her gün görüyoruz." diye konuştu.

Ootjers, "Halkım adına başka bir halkın tamamen yok edilmesi gerektiğinin söylenmesini korkunç buluyorum. Bu, 100 yılı aşkın süredir yaşanıyor ve artık durması gerekiyor." dedi.

Batı ülkelerinin İsrail'in saldırısını durdurmayacağının açık ve net olduğuna dikkati çeken Ootjers, şunları kaydetti:

"Hollanda izliyor, Almanya izliyor, ABD izliyor. Halk, hükümetimizin silah ve destek sağlamasını engelleyebilir ve ancak bunu birlikte yaparsak durdurabiliriz."

Kaynak: AA / Güncel

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