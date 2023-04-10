Hindistan'ın Kaplan Nüfusu 3.000'i Aştı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Pazar günü açıkladığı son kaplan sayımı verileri, ülkenin 3.167 kaplana ev sahipliği yaptığını gösterdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Pazar günü açıkladığı son kaplan sayımı verileri, ülkenin 3.167 kaplana ev sahipliği yaptığını gösterdi.

Veriler, Modi tarafından Karnataka eyaletinin Mysuru kentinde Kaplan Projesi'nin başlatılmasının 50. yılı dolayısıyla yayınlandı.

Açıklanan verilere göre, ülkede 2006 yılında 1.411 kaplan bulunurken, bu sayı 2010 yılında 1.706'ya, 2014'te ise 2,226'ya çıktı.

Modi, "Dünyadaki karasal alanın yüzde 2,4'üne sahip Hindistan, bilinen küresel çeşitliliğin yaklaşık yüzde 8'ine katkıda bulunuyor," dedi.

Kaplan Projesi, 1973'te büyük kedi türünü korumak ve uzun süre hayatta kalmasını garantiye almak için başlatıldı. Hindistan'da halen 18 eyalete yayılmış 51 kaplan rezervi bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.

(XHTV)