Hindistan'da Zamansız Yağan Yağmurlar Buğday Çiftçilerini Zora Soktu

Hindistan'da zamansız yağan yağmurlar, buğday hasadını ve depolanmasını zorlaştırdı. Bu durum tahıl ticareti sektöründe yer alanlar için önemli mali kayıplara neden oldu.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bir buğday tüccarı olan Moolchand Prajapati, son 27 yıldır aile şirketinde çalışıyor. Prajapati çiftçilerden buğday alarak, ülkedeki çeşitli alıcılara satıyor.

SES 1 (Hintçe): MOOLCHAND PRAJAPATI, Buğday tüccarı

"Yağmur, buğdayın kalitesini etkiledi. Kırmızı olması gereken buğday, yağmur nedeniyle beyaza büründü. Buğday mahsulünün kalitesi düştü ve siyah lekeler oluştu. ve sonuç olarak, tüccarlar önemli kayıplarla karşı karşıya kaldı. Ürünlerimizde yüksek kaliteli buğdaya güvendiğimiz için bu durum işimizi de etkiledi. Eskiden buğdayımızı alan şirketler, yağmurun yol açtığı düşük kalite nedeniyle artık satın almıyor. ve geriye kalan buğday artık sadece sığırları beslemeye uygun."

SES 2 (Hintçe): MOOLCHAND PRAJAPATI, Buğday tüccarı

"Önceden buğdayın kalitesi mükemmeldi. Alıcılar (PBW 154) ve (PBW 226) gibi çeşitli türleri çiftçilerden uygun fiyatlara alıyorlardı. Ancak şiddetli yağış ve diğer sorunlar nedeniyle çiftçilerin ekonomik durumu bozuldu. Sonuç olarak, hem çiftçiler hem de bizim gibi tüccarlar önemli kayıplara uğradı."

Hindistan'da mevsimsel olmayan yağmurların olumsuz etkisi özellikle başlıca buğday üreten Haryana, Uttar Pradeş ve Rajasthan gibi eyaletlerde şiddetli oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)