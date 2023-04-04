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Hindistan'da Müslümanlar İftar ve İbadet İçin Cuma Camisi'nde Toplandı

Hindistan'da Müslümanlar İftar ve İbadet İçin Cuma Camisi'nde Toplandı

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YENİ DELHİ, 4 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Müslümanlar iftar ve ibadet için tarihi Cuma Camisi'nde bir araya geldi.

Hindistan'da Müslümanlar İftar ve İbadet İçin Cuma Camisi'nde ToplandıRamazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) orucunu açtıktan sonra dua eden bir kadın, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

YENİ DELHİ, 4 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Müslümanlar iftar ve ibadet için tarihi Cuma Camisi'nde bir araya geldi.

Hindistan'da Müslümanlar İftar ve İbadet İçin Cuma Camisi'nde ToplandıRamazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) oruçlarını açacaklara atıştırmalıklar dağıtan bir kişi, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'da Müslümanlar İftar ve İbadet İçin Cuma Camisi'nde ToplandıRamazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) oruç açmak için atıştırmalıklar hazırlayan kadınlar, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'da Müslümanlar İftar ve İbadet İçin Cuma Camisi'nde ToplandıRamazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) oruçlarını açtıktan sonra namaz kılan Müslümanlar, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'da Müslümanlar İftar ve İbadet İçin Cuma Camisi'nde ToplandıRamazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) oruçlarını açmak için ezanın okunmasını bekleyen Müslümanlar, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'da Müslümanlar İftar ve İbadet İçin Cuma Camisi'nde ToplandıRamazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) oruçlarını açmak için ezanın okunmasını bekleyen Müslümanlar, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'da Müslümanlar İftar ve İbadet İçin Cuma Camisi'nde ToplandıRamazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) oruçlarını açacaklara atıştırmalıklar dağıtan bir kişi, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'da Müslümanlar İftar ve İbadet İçin Cuma Camisi'nde ToplandıRamazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) oruç açmak için sütlü içecekler hazırlayan bir kişi, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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