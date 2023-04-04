Hindistan'da Müslümanlar İftar ve İbadet İçin Cuma Camisi'nde Toplandı

Ramazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) orucunu açtıktan sonra dua eden bir kadın, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
YENİ DELHİ, 4 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Müslümanlar iftar ve ibadet için tarihi Cuma Camisi'nde bir araya geldi.
Ramazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) oruçlarını açacaklara atıştırmalıklar dağıtan bir kişi, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
Ramazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) oruç açmak için atıştırmalıklar hazırlayan kadınlar, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
Ramazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) oruçlarını açtıktan sonra namaz kılan Müslümanlar, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
Ramazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) oruçlarını açmak için ezanın okunmasını bekleyen Müslümanlar, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
Ramazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) oruçlarını açmak için ezanın okunmasını bekleyen Müslümanlar, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
Ramazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) oruçlarını açacaklara atıştırmalıklar dağıtan bir kişi, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
Ramazan'da Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Cuma Camisi'nde (büyük cami) oruç açmak için sütlü içecekler hazırlayan bir kişi, 3 Nisan 2023. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)