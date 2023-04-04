Hindistan'da Müslümanlar İftar ve İbadet İçin Cuma Camisi'nde Toplandı

YENİ DELHİ, 4 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Müslümanlar iftar ve ibadet için tarihi Cuma Camisi'nde bir araya geldi.