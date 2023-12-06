Sağlık Bakanlığı bünyesinde 13 ilde hizmet veren 13 helikopter ambulans ile bu yıl 11 ayda 2 bin 552, 2008'den bu yana ise 42 bin 749 hasta sevki gerçekleştirildi. Yoğun bakımda hastayı destekleyen tüm cihazların bulunduğu helikopterlerle en zorlu arazi koşullarında hastaların hastanelere sevki sağlanabiliyor.

Helikopter ambulanslarla 11 ayda 2 bin 552 hasta sevki

SAĞLIK Bakanlığı bünyesinde 13 ilde hizmet veren 13 helikopter ambulans ile bu yıl 11 ayda 2 bin 552, 2008'den bu yana ise 42 bin 749 hasta sevki gerçekleştirildi. Yoğun bakımda hastayı destekleyen tüm cihazların bulunduğu helikopterlerle en zorlu arazi koşullarında hastaların hastanelere sevki sağlanabiliyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hava Ambulans Operasyon Merkezi bünyesinde Türkiye'nin coğrafi yapısı, ulaşım şartları, nüfus yoğunluğu, hakim meteorolojik şartlar ve stratejik bölgeler göz önüne alınarak belirlenen 13 ilde 13 ambulans helikopter 2008'den bu yana görev yapıyor. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kayseri, Malatya, Van, Diyarbakır'da konuşlu 13 helikopter ambulans ile bu yıl 11 aylık dönemde 2 bin 552, 2008'den bu yana ise 42 bin 749 hasta sevki gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulans Merkezi'nde gün doğumundan gün batımına hazır halde bekleyen helikopter ambulanslar, 400 ila 500 kilometrelik mesafeye kadar hasta/yaralı nakli yaparken, 2 saat 10 dakika kadar havada kalabiliyor. Helikopter ambulanslarda 2 pilot, 1 doktor, 1 de acil tıp teknikeri olmak üzere 4 mürettebat görev yapıyor.

'VERİLEN GÖREVLERİ GURURLA YERİNE GETİRİYORUZ'

Sağlık Bakanlığı Ankara İl Hava Ambulans Bölgesi helikopter pilotu Hamdi Selçuk Ünal, 13 ilde 13 helikopterin göreve hazır olarak konuşlu bulunduğunu, tüm ülke sathını kapatacak şekilde bir plan dahilinde çalıştıklarını söyledi. Ünal, görev yaptığı HGE-135 model helikopterin tek hasta ve tek kuvöz taşıma kapasiteli olduğunu belirterek, "2 pilot, 1 doktor ve 1 acil tıp teknisyeni olmak üzere 4 mürettebatla biz bu görevleri icra ediyoruz. Kendi sorumluluk sahalarımız içerisinde yaklaşık 450- 500 kilometrelik bir mesafede görev yapıyoruz. Bu da yaklaşık olarak 2 saat 10 dakikalık bir zamana tekabül ediyor. Bu süreç içerisinde verilen o bütün görevleri yapma imkan ve kabiliyetine sahibiz. Uzman sağlık personelimizle bu konuda tecrübeli, uzun yıllar görev yapmış olan pilotlarımızla bütün koşulları zorlayarak özellikle meteoroloji ve arazi koşullarını zorlayarak bize verilen görevlileri büyük bir gurur içerisinde en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz" dedi.

'ZORLU ARAZİ ŞARTLARINDA NAKİL YAPABİLİYORUZ'

Ünal, helikopter ambulansların, uçak ambulanslara göre zorlu arazi koşullarında da nakil yapabildiğini söyleyerek, "Uçak, bir meydandan bir meydana gidebilen bir hava aracı. Helikopter ise imkan ve kabiliyetleri dahilinde pilotun uygun görebileceği hazırlıklı ya da hazırlıksız her yere iniş kalkış yapabilecek bir hava aracı. Teknik olarak uçak bir meydandan bir meydana hastaları taşırken biz daha kısa mesafelerde örneğin dağda yaralanmış bir köylü, bir göçerin o bölgeden, yerinden primer (birincil) vaka olarak nitelendirdiğimiz hiç müdahale edilmeden alınıp ilgili sağlık ünitesine getirilme işini gerçekleştirebiliyoruz. Fakat uçak hazırlanmış taşımaya hazır hale getirilmiş hastaların meydandan diğer meydana ya da bir ilden diğerine intikal için kullanılıyor" diye konuştu.

'YOĞUN BAKIM CİHAZLARININ HEPSİ MEVCUT'

Helikopter ambulansta görev yapan Dr. Mehmet Gök ise helikopter ambulansın içerisinde yoğun bakımdaki hastayı destekleyen hemen hemen tüm cihazların mevcut olduğunu söyleyerek, "Solunum destek cihazı, kalp canlandırma ünitesi, çok ince özellikli ilaçların verilmesini sağlayacak ilaç pompa cihazları mevcut. Bir doktor, bir yardımcı sağlık personeli olarak 2 sağlık personeli hizmet veriyoruz. Bu yıl için 2 bin 552 vakaya müdahale ettik. Helikopter ambulans olarak 2008 yılından bu yana ise 42 bin 749 vakaya helikopter ambulansı olarak müdahalemiz gerçekleşmiştir. Ambulans helikopterlerle en fazla taşınan hasta grubu genel olarak kardiyovasküler sistem hastalıkları, kalp krizi gibi, iskemik kalp hastalıkları, yeni doğanların nakilleri ve travmalardır" ifadelerini kullandı.