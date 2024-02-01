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Heihe Şehri, Otomobil Testleri İçin Elverişli Koşullara Sahip

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Çin'in Heilongjiang eyaletinin Heihe şehri, farklı yeryüzü şekilleri ve kışın soğuk ile kuru hava dahil olmak üzere otomobil testleri için uygun koşullara sahip. Yüksek kaliteli hizmetleriyle birlikte şehir, birçok otomobil üreticisini yeni ürünlerini test etmek için çekmektedir.

HEİHE, 1 Şubat (Xinhua) -- Yeni bir otomobil satışa sunulmadan önce soğuk hava testinden geçmesi gerekiyor. Çin'in en kuzeyindeki Heilongjiang eyaletinin Heihe şehri, farklı yeryüzü şekilleri ve kışın soğuk ile kuru hava dahil olmak üzere soğuk alan otomobil testleri için elverişli koşullara sahip. Yüksek kaliteli hizmetleri, son yıllarda giderek daha fazla otomobil üreticisini şehirde yeni ürünlerini test etmeye çekti. 9 Ocak'ta şehir 120 günlük yıllık otomobil test sezonuna girdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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